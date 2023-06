Rosja uwolniła zatrzymanych we wtorek pracowników estońskiej straży granicznej

Rosja uwolniła w czwartek dwóch pracowników Zarządu Policji i Straży Granicznej Estonii (PPA), którzy przekroczyli omyłkowo we wtorek estońsko-rosyjską granicę - ogłosił Vallo Koppel z estońskiej policji.

Mężczyźni - 61- i 57-letni logistycy PPA - zostali przekazani na przejściu granicznym Saatse w południowo-wschodniej Estonii po wcześniejszym spotkaniu przedstawicieli służb granicznych obu państw.

"Z przyjemnością ogłaszam, że spotkanie między estońskimi i rosyjskimi przedstawicielami granicznymi na przejściu Saatse właśnie się zakończyło, a dwóch pracowników naszego biura logistycznego szczęśliwie wróciło na estońską ziemię" - powiedział Koppel.

"Jak podkreślaliśmy od początku, byli to zwykli ludzie wykonujący prace konserwacyjne, którzy popełnili błąd. Cieszę się, że mężczyźni wrócili do domu i mam nadzieję, że szybko wrócą do zdrowia. Jedno jest pewne: musimy przyspieszyć prace, by budowa granicy lądowej była ukończona do 2025 roku" - powiedział telewizji ERR minister spraw wewnętrznych Estonii Lauri Laanemets.

Mężczyźni wjechali we wtorek podczas prac konserwujących instalacje graniczne na terytorium Rosji, gdzie zostali zatrzymani przez rosyjskich pograniczników.

Z Tallina Jakub Bawołek