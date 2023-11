Estonia: Polscy dyplomaci wraz z zamieszkującymi kraj Polakami złożyli kwiaty na Polskiej Górce w Tallinie

Kierujący obecnie ambasadą RP w Estonii charges d’affaires Marcin Żochowski wraz z zespołem placówki złożyli kwiaty i zapalili w środę znicze przy symbolicznym nagrobku na Polskiej Górce w Tallinie.

Polska Górka to teren byłego cmentarza katolickiego założonego na początku XIX w. Z uwagi na to, że to Polacy stanowili większość ówczesnych katolików, a główna część cmentarza znajdowała się na wzgórzu, miejsce znane jest obecnie pod taką właśnie nazwą. Zniszczenia cmentarza dokonano na początku lat 50. XX wieku, tworząc w jego miejscu park. Upamiętniają go dwie płyty: postawiona w 1990 r. oraz druga z 2010 r., którą poświęcono pamięci pochowanych na miejscu Polaków.

Po oddaniu czci pochowanym na Polskiej Górce osobom przez personel ambasady RP oraz przybyłych na miejsce Polaków, modlitwę odmówił ks. Tomasz Materna, proboszcz rzymskokatolickiej Katedry Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Tallinie.

Drugim miejscem uczczenia Polaków w Dniu Wszystkich Świętych był grób Marii Laidoner Kruszewskiej w kwaterze rodziny Laidonerów. Pochodząca z polskiej rodziny szlacheckiej Maria Laidoner-Kruszewska była żoną generała Johana Laidonera i pierwszą damą przedwojennej Republiki Estońskiej.

Z Tallina Jakub Bawołek