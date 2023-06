Estonia: Pomiędzy dwiema największymi wyspami kraju zorganizowano ćwiczenia celności samolotów bojowych

Pomiędzy dwiema największymi wyspami Estonii zorganizowano w tym tygodniu ćwiczenia celności samolotów bojowych. Estońskie siły zbrojne korzystały w ich trakcie z amerykańskich maszyn Fairchild A-10 Thunderbolt II - poinformowała w czwartek telewizja ERR.

"Dziękujemy USA za zaangażowanie i gotowość do obrony sojuszników" - napisało na Twitterze ministerstwo obrony Estonii. "To, co zaczęło się jako program partnerski trzy dekady temu, przerodziło się w obejmujący całe społeczeństwa sojusz" - napisał z kolei sekretarz generalny estońskiego ministerstwa spraw zagranicznych Jonatan Vseviov.

W ramach ćwiczeń przeprowadzonych pomiędzy wyspami Sarema i Hiuma estońscy żołnierze ćwiczyli koordynację wsparcia ogniowego, używając dział pokładowych samolotów A-10 oraz pocisków kierowanych.

Fairchild A-10 Thunderbolt II został wprowadzony na rynek w połowie lat 70. XX wieku i jest używany do zapewniania bliskiego wsparcia powietrznego wojskom lądowym. Jego możliwości obejmują atakowanie pojazdów opancerzonych, w tym czołgów.

Z Tallina Jakub Bawołek