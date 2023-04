Estonia: Poseł Mihkelson dla PAP: wizyta prezydenta Zełenskiego jeszcze raz potwierdziła, jak ważna dla Ukrainy jest Polska

Wizyta prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego jeszcze raz potwierdziła, jak ważnym sojusznikiem Ukrainy jest Polska - powiedział PAP poseł Marko Mihkelson, zajmujący się w estońskim parlamencie m.in. polityką zagraniczną.

"Polska znajduje się w pierwszym szeregu państw wspierających Ukrainę i w interesie Warszawy leży zapewnienie Kijowowi trwałego wsparcia, które doprowadzi do ukraińskiej wygranej w tej wojnie" - zaznaczył polityk i były korespondent dziennika "Postimees" w Moskwie.

"Cele Estonii i Polski są tutaj całkowicie zbieżne" - dodał.

Mówiąc o tym, jak rosyjska agresja wpłynęła na stosunki Europy i Ukrainy, Mihkelson zauważył, że najlepszym przykładem tej zmiany jest przyznanie Kijowowi statusu kandydata do Unii Europejskiej. "Rosyjska agresja zmieniła relacje i podejście do Ukrainy w wielu stolicach kontynentu, a najbardziej oczywistym tego przykładem było przyznanie jej statusu kandydata do UE. To byłoby nie do pomyślenia przed 24 lutego 2022 roku" - ocenił rozmówca PAP.

Komentując udzielane Ukrainie przez Polskę wsparcie, powiedział, że "Estonia wysoce ceni wszystko to, co Polska robi dla Ukrainy". "Zarówno Tallin, jak i Warszawa doskonale wiedzą, co jest prawdziwym celem Rosji i co trzeba zrobić, by to egzystencjonalne zagrożenie odepchnąć spod naszych granic" - zapewnił poseł estońskiego Riigikogu.

Z Tallina Jakub Bawołek