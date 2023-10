Estonia: Premier: jesteśmy gotowi stracić fundusze, gdy Ukraina dołączy do UE; by umożliwić jej członkostwo konieczne są reformy

Estonia jest gotowa utracić dostęp do funduszy spójności Unii Europejskiej, jeżeli taka będzie konsekwencja przyjęcia Ukrainy do Wspólnoty – powiedziała w rozmowie z dziennikiem "Financial Times" estońska premier Kaja Kallas. Zaznaczyła, że do przyjęcia Ukrainy do UE potrzebne są reformy.

"FT" podał, że wewnętrzne badanie UE szacuje, że przydział funduszy dla Ukrainy w przypadku przystąpienia do UE wyniesie prawie 190 mld euro w okresie siedmiu lat, co oznaczałoby przekształcenie kilku obecnych beneficjentów netto, w tym Estonii, w płatników netto.

"W końcu to nastąpi, ale nie natychmiast" - oświadczyła Kallas, zaznaczając, że Tallin jest na taki scenariusz gotowy. Premier Estonii wezwała też inne kraje UE do rozpoczęcia prac nad reformami budżetowymi, które umożliwią akcesję Ukrainy.

Ukraina, kraj w dużej mierze rolniczy, otrzymałaby również prawie 97 mld euro dotacji w ramach wspólnej polityki rolnej w ciągu siedmiu lat - podał brytyjski dziennik. Doprowadziłoby to do cięć o ok. 20 proc. w wypłatach dla obecnych państw członkowskich.

Kallas podkreśliła, że jej zdaniem nie można postrzegać UE jako worka z pieniędzmi.

