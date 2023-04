Estonia: Premier Kallas o akcesji Finlandii do NATO: to kluczowe dla bezpieczeństwa rejonu Morza Bałtyckiego

To kluczowe dla bezpieczeństwa rejonu Morza Bałtyckiego i całego Sojuszu - napisała we wtorek na Twitterze premier Estonii Kaja Kallas, komentując przystąpienie Finlandii do NATO.

"Nasz północny sąsiad jest od dziś również naszym sąsiadem przy stole NATO" - napisała Kallas.

"Teraz czekamy na jak najszybsze powitanie w Sojuszu także Szwecji" - dodała.

Po wymianie niezbędnych dokumentów między ministrem spraw zagranicznych Finlandii Pekka Haavisto i sekretarzem stanu USA Antonym Blinkenem w kwaterze głównej NATO w Brukseli Finlandia została we wtorek 31. członkiem Sojuszu. Z Tallina Jakub Bawołek