Estonia: Premier Kallas: płaszczyznę porozumienia koalicyjnego widzę ze wszystkimi, poza partią EKRE

Chcę rozpocząć rozmowy koalicyjne tak szybko, jak to możliwe, a płaszczyznę porozumienia widzę ze wszystkimi partiami, które przekroczyły próg wyborczy, poza Estońską Konserwatywną Partią Ludową (EKRE) - powiedziała liderka zwycięskiej Estońskiej Partii Reform i obecna premier Kaja Kallas, komentując wyniki niedzielnych wyborów parlamentarnych.

"Wyborcy zdecydowali o tym, żeby stery władzy powierzyć Partii Reform" - oceniła Kallas.

Zwycięskie ugrupowanie zdobyło 31,2 proc. głosów, co przekłada się na 37 mandatów w 101-osobowym parlamencie Estonii. Drugie miejsce w wyborach zajęła Estońska Konserwatywna Partia Ludowa (EKRE), zdobywając 16,1 proc. głosów i 17 mandatów. Na miejscu trzecim uplasowała się Estońska Partia Centrum, uzyskując 15,3 proc. głosów i 16 miejsc w parlamencie.

Próg wyborczy przekroczyły również - po raz pierwszy od utworzenia - partia Eesti 200, zdobywając 13,3 proc. głosów (14 mandatów), Partia Socjaldemokratyczna, otrzymując 9,3 proc. głosów (9 mandatów) oraz Ojczyzna, uzyskując 8,2 proc. głosów (8 mandatów).

W wyborach wzięło udział 63,7 proc. uprawionych do głosowania obywateli Estonii - 613 812 osób. Ponad 50 proc. głosów oddano internetowo - pierwszy raz w historii kraju e-głosy stanowią większość wszystkich oddanych.

Komentując przyszłe rozmowy koalicyjne premier Kallas przyznała, że chciałaby koalicji mającej więcej głosów niż jedynie minimalna większość wymagana do utworzenia rządu. "Byłoby dobrze posiadać więcej niż tylko 54 głosy, ponieważ zawsze ktoś może opuścić posiedzenie. Żeby dobrze pracować, potrzebujemy zdecydowanej większości" - wskazała.

Kallas ustanowiła w zakończonych w niedzielę wyborach parlamentarnych rekord poparcia uzyskanego przez kandydata, zdobywając 31 102 głosów. W nowym składzie Riigikogu zasiądzie również 30 kobiet, co stanowi rekord w historii estońskiego parlamentaryzmu.

Przewodnicząca Partii Reform odniosła się również do zarzutów konserwatywno-nacjonalistycznej EKRE dotyczących rzekomego braku wiarygodności głosów oddanych online. "Mogą wnieść skargę do sądu, który przyjrzy się przecież, czy doszło do jakiś fałszerstw" - powiedziała Kallas.

Z Tallina Jakub Bawołek