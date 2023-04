Estonia: Premier Kallas przed wizytą w Polsce: w ostatnim roku nasze kraje zbliżyły się jeszcze bardziej

Na przestrzeni ostatniego roku Estonia jeszcze bardziej zbliżyła się z Polską - powiedziała przed wizytą w Warszawie estońska premier Kaja Kallas, cytowana we wtorek przez agencję BNS.

"Przewodziliśmy ważnym kwestiom w dziedzinie bezpieczeństwa, jak w sprawach sankcji przeciwko Rosji, ustanowienia pułapu na cenę rosyjskiej ropy czy zwiększania pomocy wojskowej dla Ukrainy" - oświadczyła szefowa estońskiego rządu.

Dodała, że Polska jest "dobrym przyjacielem Estonii, pewnym sojusznikiem w NATO i partnerem w Unii Europejskiej".

W poniedziałek Kallas złożyła wizytę na Ukrainie; była to jej pierwsza zagraniczna podróż po zaprzysiężeniu w ubiegłym tygodniu nowego rządu Estonii. Z drugą wizytą zagraniczną Kallas udaje się do Warszawy, gdzie we wtorek spotka się z premierem Mateuszem Morawieckim i weźmie udział w dyskusji zorganizowanej w Kolegium Europejskim w Natolinie.

Podczas spotkania premierów Polski i Estonii omówione zostaną m.in. kwestie bezpieczeństwa regionalnego, przygotowania do lipcowego szczytu NATO w Wilnie oraz współpraca dwustronna, w tym w sektorze obronności.

Z Tallina Jakub Bawołek