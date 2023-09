Estonia: Premier Kallas: wiara w zwycięstwo Ukrainy tak samo ważna jak pomoc militarna

Wiara w zwycięstwo Ukrainy jest tak samo ważna jak pomoc militarna - oświadczyła w środę premier Estonii Kaja Kallas na Dorocznej Bałtyckiej Konferencji ws. Obronności (ABCD).

"Rosja posiada zasoby, by podtrzymywać swoje militarne działania wojskowe, m.in. posiada stałe zasoby ludzkie, sprzętu z czasów sowieckich i manipulacyjnej propagandy" - podkreśliła premier.

Według niej Władimirowi Putinowi zależy na przeciąganiu wojny w czasie, by Ukraina i społeczność międzynarodowa się nią zmęczyły.

Kallas zapewniła, że wierzy w ukraińskie zwycięstwo. "Jednak nie mogą tego osiągnąć sami. Potrzebują naszego wsparcia, tak długo, jak trwa wojna" - powiedziała.

Według niej wsparcie militarne jest tak samo ważne, jak wiara w ukraińskie zwycięstwo. "To oznacza sprawiedliwy i trwały pokój. Integralność terytorialna i pociągnięcie agresora do odpowiedzialności, w tym za zbrodnie agresji, muszą być tego sednem. To jedyny sposób, by zapewnić pokój i bezpieczeństwo w Europie" - podsumowała premier Estonii.