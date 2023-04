Estonia: Premier o podwyższeniu podatków: można je rozumieć jako "daninę na rzecz bezpieczeństwa narodowego"

Podwyższenie w Estonii podatku dochodowego i VAT może nie być popularne i przyjmowane z zadowoleniem, ale powinno być postrzegane jako wprowadzenie "daniny na rzecz bezpieczeństwa narodowego" - powiedziała w czwartek premier Kaja Kallas podczas pierwszej konferencji prasowej nowego rządu.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

W umowie koalicyjnej rządu składającego się z liberalnych Estońskiej Partii Reform i Eesti 200 oraz Partii Socjaldemokratycznej zawarto m.in. zapis o podniesieniu podatków VAT i dochodowego o dwa punkty procentowe oraz wprowadzeniu od 2024 roku podatku samochodowego.

"Ani partia premier Kai Kallas, ani jej koalicyjni partnerzy nie wspominali o chęci podniesienia podatków w czasie swoich kampanii przedwyborczych" - przypomniały estońskie media. "Kwestia podatków przyciąga nieproporcjonalnie dużo uwagi i to zrozumiałe. Jednak te decyzje kładą fundamenty pod przyszłość kraju" - wyjaśniła Kallas.

Władze Estonii zobowiązały się do podniesienia wydatków na obronność państwa do co najmniej 3 proc. PKB.

Na mocy umowy koalicyjnej również gminy otrzymają możliwość wprowadzenia nowych podatków lokalnych. "To dla nich szansa, jeśli chcą coś uregulować, zmniejszyć wpływ na środowisko lub jakoś to zrekompensować. Istnieje plan zwiększenia budżetów tych samorządów, które radzą sobie obecnie trochę gorzej" - powiedział w czwartek minister spraw wewnętrznych Estonii Lauri Laanemets.

Z Tallina Jakub Bawołek