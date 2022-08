Estonia: Premier: z przestrzeni publicznej znikną sowieckie pomniki

Rząd w Tallinie zdecydował, że sowieckie pomniki znikną z przestrzeni publicznej Estonii tak szybko jak to możliwe - ogłosiła premier tego kraju Kaja Kallas, cytowana w czwartek przez portal err.

Premier podkreśliła, że dokładny termin usunięcia pomników zależy od prac logistycznych.

Zaznaczyła też, że wśród usuwanych obiektów będzie czołg T-34 w Narwie na granicy z Rosją. "W związku z tym, że Narwa nie robi tego sama, rosną napięcia; oczywistym jest, że estońskie państwo i rząd muszą podjąć same decyzję o przeniesieniu tego i innych pomników o wartości symbolicznej" - powiedziała Kallas.

"Czołg to broń do zabijania, to nie jest upamiętnienie. Takie same czołgi teraz zabijają ludzi na ulicach Ukrainy" - dodała.

Portal err podaje, że w Estonii jest od 200 do 400 komunistycznych pomników. Kallas wskazała, że obiekty znajdujące się na prywatnym terenie mogą być zdemontowane przez właścicieli.

W 2007 roku w stolicy Estonii wybuchły protesty w związku z przeniesieniem z centrum miasta sowieckiego Pomnika Wyzwolicieli Tallina (Brązowego Żołnierza) - przypomina estoński serwis.

Do połowy listopada 69 pomników gloryfikujących reżim sowiecki ma być też zdemontowanych w sąsiedniej Łotwie.

Natalia Dziurdzińska