Estonia: Prezydent: jeśli miałoby dojść do rozmów NATO z Rosją, wszystkie państwa Sojuszu byłyby w nie zaangażowane

Prezydent Estonii Alar Karis poinformował, że prezydent Joe Biden nie wspomniał o możliwym spotkaniu jedynie największych państw NATO z Rosją w trakcie czwartkowych rozmów z Bukareszteńską Dziewiątką (B9) - przekazała w piątek estońska telewizja państwowa ERR News. Według słów Karisa, jeśli miałoby dojść do rozmów z Rosją, wszystkie państwa NATO byłyby w nie zaangażowane.

Państwa wschodniej flanki NATO, w tym kraje bałtyckie, były zaniepokojone potencjalnym wykluczeniem z rozmów między państwami NATO a Rosją po oświadczeniu Białego Domu wydanym w środę. Jak przekazał Karis, Biden w trakcie czwartkowej rozmowy z B9 nie wspomniał o możliwości zaaranżowania spotkania największych państw NATO z Rosją bez udziału mniejszych członków Sojuszu.

"Wszystkie decyzje dotyczące bezpieczeństwa są podejmowane wspólnie i nie dojdzie do podziału na wschodnie i zachodnie skrzydło lub południowe i północne skrzydło" - powiedział Karis. Prezydent Estonii przekonywał, że rozmowa telefoniczna potwierdziła, iż nie dojdzie do segregacji na większych i mniejszych w NATO.

Biden miał także podkreślić, że nie jest jasne, jakie są plany Putina. Prezydent USA miał jednak stwierdzić, że "istnieją środki ekonomiczne, finansowe", a jeśli zajdzie taka potrzeba jest także możliwość interwencji wojskowej. Jego słowa odnosiły się do sytuacji na Ukrainie i możliwej agresji rosyjskiej na państwa członkowskie NATO.

Zapytany o możliwość wysłania dodatkowych wojsk NATO do krajów sojuszniczych wschodniej flanki, Karis odpowiedział: "Zrozumiałem z dzisiejszej rozmowy, że jeśli zajdzie taka potrzeba, tak się stanie". Estoński przywódca przekazał, że Biden miał wielokrotnie mówić o "świętej powadze" klauzuli artykułu 5. NATO, czyli obronie zbiorowej.

Po rozmowie telefonicznej Karis przekazał w mediach społecznościowych, że docenia, iż Biden podniósł kwestię rosyjskiej koncentracji wojsk przy granicy z Ukrainą. Dodał także, że kwestie bezpieczeństwa europejskiego muszą być dyskutowane ze wszystkimi państwami NATO, a kraje spoza NATO nie mają prawa veta w stosunku do decyzji Sojuszu. "To NATO decyduje, kto jest częścią Sojuszu i jak NATO broni swojego terytorium" - napisał Karis.

We wtorek prezydent USA Joe Biden przeprowadził wideorozmowę z prezydentem Rosji Władimirem Putinem. W środę Biały Dom wydał oświadczenie o chęci zaaranżowania spotkania największych państw NATO z Rosją w celu dyskusji o rosyjskich obawach o ekspansję Sojuszu.

W czwartek premier Estoni Kaja Kallas, były prezydent Toomas Hendrik Ilves i poseł do PE Riho Terras skrytykowali plany spotkania z Putinem bez udziału mniejszych członków NATO. Terras napisał na Twitterze: "Putin wyszedł zwycięsko z rozmowy z Bidenem. To oburzające, że Putin został zaproszony do decydowania o losie Europy Wschodniej wraz z +dużymi chłopcami+. Biden podał Putinowi, czego zapragnął na srebrnej tacy i usadził wilka przy stole".

W czwartek wieczorem Biden rozmawiał telefonicznie z członkami NATO i B9 - Rumunią, Węgrami, Bułgarią, Czechami, Polską, Słowacją, Estonią, Łotwą i Litwą.