Estonia: Prezydent Karis odmówił ogłoszenia ustawy mającej na celu usunięcie z budynków sowieckich symboli

Prezydent Estonii Alar Karis odmówił promulgacji (oficjalnego ogłoszenia) ustawy mającej na celu usunięcie z budynków sowieckich symboli, argumentując decyzję niezgodnością ustawy z konstytucją - poinformowała we wtorek kancelaria prezydenta.

Parlament Estonii przyjął 15 lutego 2023 roku poprawki do prawa budowlanego zabraniające wznoszenia budynków czy pomników z publicznie widocznymi symbolami nienawiści czy uzasadniania okupacji, aktu agresji, ludobójstwa, zbrodni wojennych lub przeciwko ludzkości. Zmiany dają wyraźną podstawę prawną władzom lokalnym do usuwania takich pomników i symboli oraz dają wytyczne do rozwiązywania ewentualnych sporów.

Prezydent, korzystając ze swych uprawnień, odmówił ogłoszenia poprawek, określając część z nich "prawnie niejasnymi", co stoi w sprzeczności z estońską konstytucją.

Karis nie sprzeciwił się konieczności usunięcia takich obiektów z przestrzeni publicznej, dodając w oświadczeniu, że "jest to cel słuszny, ale zabronione obiekty są określone w ustawie za pomocą wyrażeń nie dość jednoznacznych, nawet w ramach konwencjonalnych metod interpretacji".

Po odmowie prezydenta projekt ustawy wróci do estońskiego parlamentu, który będzie mógł go przyjąć bez zmian lub rozpocząć procedurę ustawodawczą od początku. W przypadku dalszej odmowy ogłoszenia ustawy przez prezydenta trafi ona do Sądu Najwyższego.

Z Tallina Jakub Bawołek