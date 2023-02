Estonia: Prezydent Karis: ostatni rok pokazał, że gdyby NATO nie istniało, musiałoby zostać wymyślone

Ostatni rok pokazał, że gdyby NATO nie istniało, musiałoby zostać wymyślone. Współpraca transatlantycka i obecność wojskowa USA pozostają jedyną efektywną metodą odstraszania Rosji - powiedział PAP prezydent Estonii Alar Karis.

Estoński prezydent - razem z liderami pozostałych państw Bukaresztańskiej Dziewiątki - spotka się w środę w Warszawie z prezydentem USA Joe Bidenem oraz sekretarzem generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem.

Odpowiadając na pytanie PAP o oczekiwania wobec spotkania przywódców państw wschodniej flanki NATO z amerykańskim prezydentem, prezydent Karis przyznał, że "oczekuje dyskusji wokół trzech podstawowych tematów". "Po pierwsze, musimy umocnić nasz sprzeciw wobec rosyjskich prób zmieniania granic w Europie, a co za tym idzie - omówić dalsze wspieranie Ukrainy bez jakichkolwiek opóźnień. Konieczne jest też omówienie naszych stanowisk przed szczytem NATO w Wilnie oraz ostatecznie podkreślenie naszej politycznej stanowczości" - zaznaczył polityk."Jak postanowiono w Bukareszcie, Ukrainy nie można pozostawiać w szarej strefie; jej przyszłość po wojnie jest w Sojuszu. Historyczne decyzje stają się historyczne tylko wtedy, gdy następują po nich działania zmierzające do ich realizacji. Wszystkie kraje, które podzielają nasze wartości i chcą być częścią tej architektury bezpieczeństwa, powinny mieć możliwość sprzymierzenia się z UE i NATO. W tym kontekście uważam za bardzo ważne, aby fińskie i szwedzkie wnioski o przystąpienie do sojuszu zostały szybko rozpatrzone. Oczywiste jest, że ich członkostwo zwiększy bezpieczeństwo całego NATO, a w szczególności regionu Morza Bałtyckiego" - dodał prezydent Karis.

Zapytany o stan relacji USA z krajami wschodniej flanki NATO, estoński prezydent podkreślił, że "wizyta prezydenta Bidena w Polsce jest wyraźnym sygnałem tego, że więź transatlantycka ma się doskonale". "Na najwyższym szczeblu politycznym istnieje duże zainteresowanie tym, co nasz region ma do powiedzenia; tym, co sądzą kraje położone najbliżej linii frontu" - zauważył Karis.

Odnosząc się do wezwań dotyczących utworzenia nowych planów obronnych NATO dla krajów wschodniej flanki Sojuszu, estoński prezydent podkreślił, że "lepsze plany to tylko część pracy, którą USA i Europa muszą teraz wykonać wspólnie". "Sojusznicy z NATO zaczęli zwiększać inwestycje w obronę, ale konieczne jest przyspieszenie tych starań i więcej ambicji" - wezwał.

"Chciałbym od prezydenta Bidena usłyszeć zapewnienie o tym, że chęć przewodzenia we wsparciu Ukrainy w tym kluczowym momencie będzie trwać i USA będą dokładać wszelkich starań, by przekonać społeczność międzynarodową do opowiedzenia się za tą sprawą" - wskazał estoński prezydent, odpowiadając na pytanie PAP o oczekiwania wobec przemówienia amerykańskiego lidera w Polsce. "Chcę usłyszeć, że razem pociągniemy Rosję do odpowiedzialności za jej agresję i zbrodnie wojenne, że sprawiedliwość zwycięży" - dodał.

"Wiemy, że bezpieczeństwo europejskie opiera się na silnej więzi transatlantyckiej - podkreślonej obecnością USA i Kanady w Europie - oraz silnej i zjednoczonej Unii Europejskiej. Istotne jest, abyśmy wszyscy udzielili Ukrainie maksymalnej pomocy politycznej, wojskowej, gospodarczej i humanitarnej. Musimy też podnieść ponoszone przez Rosję koszty agresji, w tym poprzez sankcje i międzynarodową izolację. Jeśli chcemy innej przyszłości dla naszych dzieci, zapewnienie odpowiedzialności za zbrodnię agresji i inne zbrodnie międzynarodowe jest nieodzowne" - zaznaczył prezydent Alar Karis.

Z Tallina Jakub Bawołek