Estonia: Prezydent o skandalu wokół biznesu męża premier Kallas: wychodząc z Rosji firmy dokonały moralnego wyboru

Wiele estońskich firm wycofało się z Rosji z powodów moralnych, natomiast firmy, które tego nie zrobiły podważają w oczach sojuszników wiarygodność naszego państwa - oświadczył prezydent Estonii Alar Karis, komentując skandal dotyczący związków męża premier Kai Kallas z biznesem rosyjskim.

"Nakładanie sankcji na Rosję jest wspólną polityką Unii Europejskiej, a Estonia jest jedną z sił napędowych tej polityki. Wielu przedsiębiorców prowadzących interesy z Rosją wycofało się z tych biznesów ze względów moralnych, postępując w ten sposób słusznie, aby nie być kojarzonym z państwem agresorem" - stwierdził w opublikowanym w poniedziałek oświadczeniu prezydent Karis.

"Nie każdy jednak w Europie oraz w samej Estonii to zrobił. Zachowanie pewnych firm podważa wiarygodność Estonii w oczach jej sojuszników. Powiązania rodziny premier Kallas z Rosją zrodziły wiele pytań i postawiły nowy akcent na wartości, których Estonia musi przestrzegać" - zauważył prezydent.

Karis zaznaczył, że ważne jest, aby reprezentujący kraj politycy odpowiadali na pytania również wtedy, gdy są one niewygodne. "Premier zapewniła, że nie planuje podawać się do dymisji. Kolejne jej kroki pokażą, za jak poważny uważa obecny kryzys i jakie z niego wyjście jest odpowiednie dla państwa. Jako prezydent uważam za konieczne podkreślenie, że Estonia potrzebuje rządu zdolnego do działania i opierającego się na wewnętrznym zaufaniu" - podkreślił szef państwa.

W sobotę premier Kallas stwierdziła, że "handel z Rosją towarami nie objętymi sankcjami to kwestia moralna". Wcześniej w ubiegłym tygodniu estońska telewizja publiczna ERR poinformowała o kontynuowaniu przez firmę transportową, której współwłaścicielem jest mąż premier, współpracy z podmiotami rosyjskimi. "Przewozy do Rosji trwają od początku rosyjskiej agresji na Ukrainę, a dyrektor nie chce podać informacji na temat liczby wykonanych od tego momentu kursów" - poinformowała ERR.

Partie opozycyjne oraz największe estońskie dzienniki wezwały w piątek premier do dymisji. Ona sama uznała, że "nie widzi potrzeby rezygnowania ze stanowiska, gdyż nie zrobiła nic złego". W przeprowadzonej przez Instytut Studiów Spraw Społecznych ankiecie 57 proc. respondentów uznało, że premier Kallas powinna w związku ze skandalem opuścić swoje stanowisko.

Mąż Kallas w oświadczeniu skierowanym do mediów zobowiązał się do sprzedaży swoich udziałów w firmie i zrezygnowania ze wszystkich piastowanych w niej funkcji. Biuro Bezpieczeństwa Wewnętrznego (KAPO) Estonii zaznaczyło, że "działania firm powiązanych z mężem premier nie złamały nałożonych na Rosję sankcji".

