Jewgienij Prigożyn zniszczył rosyjską narrację na temat wojny na Ukrainie - ocenił w niedzielę Leo Kunnas, przewodniczący komitetu obrony narodowej parlamentu Estonii.

"Prigożyn powiedział, że wojna przeciwko Ukrainie jest zbudowana na kłamstwie, cały plan działań Rosji jest nieuzasadniony i że ani Ukraina, ani NATO nie stanowiły dla Rosji zagrożenia w lutym 2022 roku, kiedy rozpoczęto inwazję na pełną skalę" - przypomniał Kunnas na antenie radia Vikerraadio.

Bunt Prigożyna pokazał, że Putin stracił monopol na władanie Rosją

"Założyciel Grupy Wagnera oświadczył, że wojna na Ukrainie to wynik ambicji ministra obrony Siergieja Szojgu, a liczba zgonów rosyjskich żołnierzy jest systematycznie zaniżana. Prigożyn kompletnie zniszczył rosyjską narrację na temat wojny" - zauważył estoński polityk i emerytowany pułkownik.

Igor Taro, członek parlamentu Estonii i autor bloga poświęconego wojnie na Ukrainie, ocenił z kolei, że "bunt Prigożyna pokazał, że Putin stracił monopol na władanie Rosją". "Ten obraz trafił teraz do osób, które nie są zadowolone z sytuacji politycznej i wojskowej w kraju" - zaznaczył.

Dwa dni, w czasie których świat patrzył na Rosję z zapartym tchem...

W piątek właściciel najemniczej Grupy Wagnera Jewgienij Prigożyn stwierdził, że oddziały rosyjskiej regularnej armii zaatakowały obóz jego bojowników, powodując liczne ofiary. Zapowiedział "przywrócenie sprawiedliwości" w armii i domagał się odsunięcia od władzy skonfliktowanego z nim ministra obrony Siergieja Szojgu. Wagnerowcy opanowali sztab Południowego Okręgu Wojskowego w Rostowie nad Donem, a następnie skierowali swoje siły na Moskwę.

Jednak po upływie doby, w sobotę wieczorem, Prigożyn ogłosił odwrót i wycofanie najemników do obozów polowych, by "uniknąć rozlewu krwi". Miało to być rezultatem negocjacji białoruskiego autorytarnego lidera Alaksandra Łukaszenki z Prigożynem, prowadzonych w porozumieniu z Władimirem Putinem.

Agencja Reutera, powołując się na Kreml, podała, że Prigożyn wyjedzie na Białoruś w ramach porozumienia kończącego jego bunt, a sprawa karna przeciwko niemu będzie umorzona.

W odpowiedzi na wydarzenia w Rosji premier Estonii Kaja Kallas poinformowała w sobotę o wzmocnieniu kontroli na przejściach granicznych łączących oba państwa. Estońskie MSZ wezwało przebywających w Rosji obywateli do opuszczenia kraju przy najbliższej możliwej okazji.

Z Tallina Jakub Bawołek