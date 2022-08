Estonia: Reporterom z Rosji z wizami turystycznymi nakazano wyjazd

Władze Estonii nakazały wyjazd dwojgu dziennikarzom rosyjskiego dziennika "Izwiestija" - podał w sobotę rosyjskojęzyczny estoński portal Postimees. Pracownicy rządowego dziennika planowali reportaż z Estonii, do której wjechali na podstawie wiz turystycznych.

Estońskie służby graniczne oświadczyły, że dwoje obywateli Rosji przekroczyło granicę w Narwie deklarując turystyczny cel wizyty. Później jednak udali się oni w miejsce demontowanego pomnika radzieckiego czołgu T-34 i zaczęli przygotowywać materiał. Następnie wsiedli w pociąg do Tallina i w drodze zostali zatrzymani. Jak podaje Postimees, zatrzymano dziennikarkę i operatora.

Służby graniczne oświadczyły, że dziennikarze "Izwiestii" naruszyli reżim wizowy i ich wizy zostają anulowane. Zostali odesłani do Rosji i zabroniono im wjazdu do Estonii.

Premier Estonii Kaja Kallas zapowiedziała na początku sierpnia, że pomniki sowieckie będą usuwane z przestrzeni publicznej kraju. Jako jeden z nich wymieniła stojący w Narwie czołg T-34. "Czołg to broń do zabijania, to nie jest upamiętnienie. Takie same czołgi teraz zabijają ludzi na ulicach Ukrainy" - oświadczyła premier.