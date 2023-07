Estonia: Rosyjski pisarz i korespondent wojenny zatrzymany za obrzucanie jajkami ambasady Rosji w Tallinie

Policja estońska zatrzymała rosyjskiego pisarza i korespondenta wojennego Arkadija Babczenko za obrzucanie jajkami ambasady Rosji w Tallinie - poinformowała w poniedziałek agencja BNS.

46-letni rosyjski dziennikarz i krytyk Kremla został zatrzymany w nocy z soboty na niedzielę, gdy na oczach stacjonujących przy rosyjskiej ambasadzie policjantów obrzucał ją jajkami. Sam Babczenko opublikował w mediach społecznościowych zdjęcie, na którym znajduje się w radiowozie.

Przed budynkiem ambasady rosyjskiej na Starym Mieście w Tallinie znajduje się stała ekspozycja prac krytykujących wojnę przeciwko Ukrainie, zdjęcia zniszczonych budynków, hasła wzywające do zakończenia agresji i przymocowane do metalowych bramek zabawki.

Babczenko, autor książki "Dziesięć kawałków o wojnie. Rosjanin w Czeczenii", opuścił Rosję w 2017 roku; zapowiedział, że do Moskwy wróci w amerykańskim czołgu Abrams. Z ojczyzny wyjechał do Czech, skąd udał się na Ukrainę. W 2018 roku ukraińskie służby zainscenizowały jego zabójstwo, by schwytać uczestników planowanego przez Kreml zamachu na jego życie.