Estonia: Rosyjskie służby próbują werbować ukraińskich uchodźców przy pomocy zachęt finansowych i przemocy

Federalna Służba Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej (FSB) systematycznie usiłuje werbować trafiających do Estonii przez terytorium Rosji ukraińskich uchodźców wojennych. Rosjanie stosują wobec Ukraińców zarówno zachęty finansowe, jak i groźby użycia przemocy - poinformowało w środę estońskie Biuro Bezpieczeństwa Wewnętrznego (KAPO).

"Z rozmów z uchodźcami jasno wynika, że FSB próbuje nakłaniać do współpracy Ukraińców uciekających przed wojną przez terytorium Rosji oraz tych, którzy znajdują się na ukraińskich terenach przez Rosję okupowanych" - podało w swoim raporcie KAPO.

"Ukraińcy poddawani są szczegółowej obserwacji w rosyjskich obozach oraz na przejściach granicznych. Są przepytywani, ich mienie jest przeszukiwane, telefony i laptopy badane, a zdarza się też, że używa się wobec nich przemocy" - dodano.

Estońskie służby podkreśliły, że przesłuchiwaniom poddawani są nie tylko uchodźcy, ale też obywatele Estonii. "FSB rozpoczęło przepytywać osoby, które przyjeżdżają do Rosji regularnie do pracy. Pyta się ich o stosunek do Rosji i jej +specjalnej operacji militarnej+ przeciwko Ukrainie oraz o domniemane prześladowania Rosjan w Estonii" - wskazało KAPO.

Biuro oceniło, że takie działania Moskwy będą się w najbliższej przyszłości nasilać ze względu na rosnące potrzeby rosyjskich władz politycznych i militarnych pozyskiwania informacji.

Z Tallina Jakub Bawołek