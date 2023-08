Estonia: Rozpoczęły się największe w historii kraju ćwiczenia rezerwistów

W Estonii rozpoczęły się w poniedziałek największe w historii tego kraju ćwiczenia rezerwistów; weźmie w nich udział ok. 10 tys. osób przypisanych w 2022 roku do jednostek obrony terytorialnej. Ćwiczenia potrwają do 8 października i będą odbywać się w różnych punktach Estonii.

Zapewnienie wsparcia logistycznego ćwiczeniom jest jedną z największych operacji logistycznych estońskich sił obronnych od czasu odzyskania przez kraj niepodległości. Wojsko ma za zadanie zaopatrzyć blisko 10 tys. członków rezerwy oddziałów obrony terytorialnej w około pół miliona jednostek sprzętu.

"Działania przygotowawcze do ćwiczenia rozpoczęły się na początku tego roku. W tym czasie pojawiło się kilka poważnych wyzwań, przede wszystkim związanych z zaopatrzeniem, ale jak dotąd dobrze sobie radzono" - zauważył mjr Tanel Kurisoo, oficer sztabowy sił wsparcia.

Dla niektórych powołanych na ćwiczenia rezerwistów minęło od służby poborowej nawet ponad 10 lat. Odkryją, że wyposażenie wydawane estońskiej armii ewoluowało z biegiem czasu i że pojawiło się kilka nowych elementów ubioru i wyposażenia specjalnego. Rezerwistom zostanie wydany między innymi nowy system nośny, który łączy ochronę balistyczną i wyposażenie osobiste w jedną całość, zastępując starą uprząż piechoty - podkreśliła agencja BNS.

Rezerwiści stanowią główny komponent estońskich sił obronnych. "Dla państwa o niewielkich zasobach ludzkich i ekonomicznych jedyną możliwą formą obrony narodowej jest rezerwa wojskowa oparta na woli obywateli. W czasie pokoju rezerwiści prowadzą normalne życie, a państwo zajmuje się jedynie ich szkoleniem oraz zaopatrzeniem w sprzęt i broń. W czasie wojny rezerwiści są natomiast mobilizowani do jednostek wojskowych" - wyjaśnia w komunikacie estońskie ministerstwo obrony.

Konstytucja Republiki Estońskiej przewiduje obowiązek pełnienia służby wojskowej w Siłach Zbrojnych przez wszystkich zdrowych fizycznie i psychicznie obywateli płci męskiej. Czas służby zasadniczej wynosi 8 lub 11 miesięcy w zależności od wykształcenia i stanowiska, jakie Siły Zbrojne zapewniają poborowemu.

Z Tallina Jakub Bawołek