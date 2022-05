Estonia: Rząd oficjalnie poparł wnioski Szwecji i Finlandii w sprawie wejścia do NATO

Rząd Estonii oficjalnie poparł wnioski Szwecji i Finlandii o przystąpienie do NATO - poinformowała w czwartek na Twitterze estońska premier Kaja Kallas.

"To już oficjalne: estoński rząd zadziałał szybko i zdecydował dzisiaj o poparciu wniosków Szwecji i Finlandii w sprawie przystąpienia do NATO. To ważny formalny krok z naszej strony ku otwarciu drzwi do NATO. Witamy, drodzy sąsiedzi" - napisała Kallas. (https://tinyurl.com/2w6jnatj)

Szwecja i Finlandia złożyły w środę wnioski o dołączenie do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Aby dalszy proces mógł ruszyć, muszą one teraz zostać rozpatrzone przez wszystkie 30 krajów członkowskich. Turcja, członek NATO, wyraża zastrzeżenia dotyczące akcesji Szwecji i Finlandii zarzucając im wspieranie kurdyjskich organizacji separatystycznych.