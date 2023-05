Estonia: Rząd przejmuje teren, z którego usunięto sowiecki czołg; stanie tam kamera monitorująca granicę z Rosją

Rząd Estonii przejmuje fragment terenu w Narwie na wschodzie kraju, z którego usunięto wcześniej sowiecki czołg. W miejscu tym zainstalowana zostanie kamera monitorująca rzekę stanowiącą granicę z Rosją - poinformował we wtorek portal ERR.

Teren, będący własnością miasta, zostanie przejęty przez ministerstwo spraw wewnętrznych Estonii, by zainstalować na nim sprzęt monitorujący rzekę graniczną z Rosją. Miasto otrzyma za ziemię niecałe 2 tys. euro.

Ministerstwo spraw wewnętrznych oceniło, że grunt nadaje się do zainstalowania na nim monitoringu o długim zasięgu, by najlepiej wykorzystać dostępną technologię do obserwacji rzeki rozdzielającej terytorium Estonii i Rosji. W ramach instalacji przy granicy zostanie również postawiony radar.

W listopadzie 2022 roku rząd Estonii podjął wstępną decyzję o budowie systemu radarów mających wykrywać powietrzne statki bezzałogowe na wschodniej granicy kraju.

Z Tallina Jakub Bawołek