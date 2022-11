Estonia: Rząd: sytuacja bezpieczeństwa w kraju nie uległa zmianie

Rząd Estonii poinformował w środę po posiedzeniu rady ministrów, że zagrożenie dla bezpieczeństwa kraju nie wzrosło. Zdaniem Tallina za wybuch rakiety w Przewodowie w pobliżu granicy polsko-ukraińskiej odpowiedzialna jest Rosja - podała agencja BNS.

"Do zdarzenia doszło, ponieważ na Ukrainie toczy się wojna, a inicjatorem tej wojny jest Rosja" - powiedziała premier Estonii Kaja Kallas podkreślając, że sytuacja bezpieczeństwa w kraju nie uległa zmianie. "Ważne jest, aby pamiętać, że w pobliżu naszej granicy nie toczą się żadne aktywne działania wojenne i nie ma bezpośredniego zagrożenia militarnego dla Estonii" - zaznaczyła.

Jej zdaniem główny wniosek, jaki można wyciągnąć z wtorkowych wydarzeń przy granicy Polski i Ukrainy, to konieczność dalszego kompleksowego wspierania Kijowa.

"Odpowiedzialność za cierpienia, które niesie ze sobą agresja, spoczywa wyłącznie na Rosji. Jedyne, co położy kres tym cierpieniom, to zwycięstwo Ukrainy nad wrogiem" - powiedziała szefowa estońskiego rządu.

Minister obrony narodowej Estonii Hanno Pevkur zakomunikował, że informacje związane z wydarzeniem w Przewodowie są cały czas wymieniane ze stroną polską.

"Chociaż polski incydent jest nadal badany, według wstępnych informacji nic nie wskazuje na to, by był to celowy atak, ale mógł to być ukraiński pocisk obrony powietrznej wystrzelony w celu ochrony Ukrainy przed rosyjskim atakiem rakietowym (...) Jesteśmy w pełni gotowi wesprzeć Polskę, gdyby potrzebowała naszej pomocy" - powiedział Pevkur.

Minister spraw zagranicznych Estonii Urmas Reinsalu podkreślił, że rosyjska agresja wymaga zatwierdzenia dodatkowych sankcji i kontynuowania międzynarodowej izolacji Rosji.

"Musimy również nadal udzielać Ukrainie wszechstronnego wsparcia wojskowego, gospodarczego i politycznego oraz stawiać winnych zbrodni agresji i zbrodni wojennych przed międzynarodowym wymiarem sprawiedliwości. Jednak dopóki Rosja będzie kontynuować nieuzasadnioną i brutalną wojnę, to ludność cywilna Ukrainy będzie cierpieć najbardziej" - oświadczył szef estońskiej dyplomacji.

Dodał, że w związku z tym Estonia przedstawi swoje konkretne propozycje sojusznikom i partnerom w NATO i Unii Europejskiej, aby prowadzić dalsze, wspólne i zdecydowane działania na rzecz zakończenia rosyjskiej agresji.

Komentując sytuację związaną z bezpieczeństwem kraju, minister spraw wewnętrznych Estonii Lauri Laanemets powiedział, że władze są gotowe do natychmiastowej reakcji w przypadku pojawienia się najmniejszych oznak zagrożenia.

"Jeśli pojawią się jakiekolwiek oznaki planowanego sabotażu lub aktów terroryzmu, będziemy reagować natychmiast. My w MSW i podległych mu agencjach cały czas przygotowujemy się do reagowania, powstrzymywania i zapobiegania możliwym zdarzeniom. Różne scenariusze i procedury zostały zaplanowane i przećwiczone. Chciałbym jednak podkreślić, że w tej chwili mieszkańcy Estonii nie mają powodu, by czuć się bezpośrednio zagrożeni" - powiedział Laanemets.