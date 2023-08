Estonia: Służba KAPO: firmy powiązane z mężem premier Kallas nie złamały nałożonych na Rosję sankcji

Posiadane przez nas informacje sugerują, że powiązane z mężem premier Kai Kallas firmy nie złamały nałożonych na Rosję sankcji - poinformowało w piątek Biuro Bezpieczeństwa Wewnętrznego (KAPO) Estonii.

"Działania firm powiązanych z mężem premier Estonii Kai Kallas nie złamały nałożonych na Rosję sankcji. Nie ma podstaw, by wszcząć przeciwko nim postępowanie karne. Powstrzymujemy się jednak o moralnej oceny tych działań" - przekazała telewizji ERR Marta Tuul, rzeczniczka KAPO.

W środę estońska telewizja publiczna ERR poinformowała o kontynuowaniu współpracy z podmiotami rosyjskimi firmy transportowej, której współwłaścicielem jest mąż premier Kallas. "Przewozy do Rosji trwają od początku rosyjskiej agresji na Ukrainę, a dyrektor nie chce podać informacji na temat liczby wykonanych od tego momentu kursów" - podała wówczas telewizja.

Kristjan Kraag, dyrektor zarządzający firmy, przyznał, że "ma ona tylko jednego estońskiego klienta, któremu pomaga wypełnić poprzednie, ważne i legalne umowy międzynarodowe z Rosją". "Nie zawieramy obecnie nowych kontraktów na dostawy do tego kraju" - wyjaśnił.

Partie opozycyjne oraz największe estońskie dzienniki wezwały w piątek premier do dymisji. Ona sama uznała, że "nie widzi potrzeby rezygnowania ze stanowiska, gdyż nie zrobiła niczego złego". Tego samego dnia jej mąż w oświadczeniu skierowanym do mediów zobowiązał się do sprzedaży swoich udziałów w firmie i zrezygnowania ze wszystkich piastowanych w niej funkcji.

"Chcę wszystkich zapewnić, że moja żona nie była świadoma przebiegu mojej działalności biznesowej. Rozmawialiśmy o tym w tym tygodniu i jasno stwierdziła, że nie ma sposobu na usprawiedliwienie tych transportów" - zaznaczył Arvo Hallik.

Z Tallina Jakub Bawołek