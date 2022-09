Estonia: Sowieckich pomników w kraju może być nawet ok. 300 - ponad dwa razy więcej, niż dotąd sądzono

Sowieckich pomników naliczono już w Estonii 265, a ich liczba może przekroczyć 300, podczas gdy wcześniej informowano o 130 „pamiątkach” po radzieckiej władzy na terytorium kraju – poinformował w środę publiczny estoński nadawca ERR.

"Wcześniej wiedzieliśmy o mniej więcej 130 pomnikach, w głównej mierze były to miejsca wojskowych pochówków. Według stanu na 27 sierpnia nanieśliśmy na mapę 265 radzieckich pomników, wśród których są miejsca pochówku żołnierzy, pomniki im poświęcone i wszelkiego rodzaju kamienie pamiątkowe. (Tymczasem) są one w Estonii wszędzie. Wydaje mi się, że ich liczba może przekroczyć 300" - powiedział w estońskim radiu Vikerraadio przewodniczący grupy roboczej ds. oceny pomników przy Kancelarii Rządu Estonii Asko Kivinuk.

"Oceniliśmy już 231 z nich odnośnie do stosowności eksponowania ich w przestrzeni publicznej. Na dziś jest około 50 pomników, które uznali za neutralne zarówno historycy, jak i historycy sztuki; takie, na których nie ma symboliki władzy radzieckiej. One nadają się na nagrobki. Pytanie tylko, czy znajdują się w odpowiednich miejscach - ale tym zajmuje się Komisja do spraw Pochówków Wojennych, która ocenia, czy mogą nadal stać tam, gdzie teraz" - powiedział Kivinuk.

Dodał, że komisja dyskutowała również o kompleksie memorialnym Maarjamae w Tallinie, poświęconym żołnierzom radzieckim. "Nasze stanowisko jest takie, że należy usunąć co najmniej tablice z jednostkami Armii Czerwonej, ale ogólny los tego miejsca pamięci w dłuższej perspektywie wymaga szerszej dyskusji. Na razie nie mamy przygotowanego rozwiązania w sprawie tego obiektu" - powiedział Kivinuk.

W sierpniu informowano, że Estońska Komisja do spraw Pochówków Wojennych podjęła decyzję o przeniesieniu 22 zbiorowych mogił żołnierzy sowieckich; zmianie ulegnie symbolika na nagrobkach, kojarząca się z sowiecką okupacją. Decyzja taka została podjęta z myślą o przeniesieniu mogił w miejsca, które są postrzegane jako bardziej odpowiednie w obliczu obecnej sytuacji politycznej, spowodowanej agresją Rosji na Ukrainę.

Również w sierpniu premier Estonii Kaja Kallas poinformowała, że rząd zdecydował o usunięciu sowieckich pomników z przestrzeni publicznej w całym kraju, ponieważ "jako symbole represji i sowieckiej okupacji stały się źródłem wzrastających napięć".

W pierwszych dniach września w wiosce Emmaste na estońskiej wyspie Hiuma usunięto sowiecki pomnik, a znajdujące się tam szczątki żołnierzy sowieckich przeniesiono w bardziej odpowiednie miejsce. Lokalne władze informowały również o planach dotyczących usunięcia kolejnych czterech pomników.