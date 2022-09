Estonia: Szef Komitetu Wojskowego NATO: akcesja Finlandii i Szwecji to większe wyzwanie dla Rosji niż Sojuszu

Przystąpienie Finlandii i Szwecji do NATO, to znacznie większe wyzwanie dla Rosji, która zyska dodatkowe 1000 km natowskiej granicy niż dla samego Sojuszu. NATO będzie wspierać Ukrainę tak długo jak to konieczne – oświadczył w sobotę wieczorem przewodniczący Komitetu Wojskowego NATO, admirał Rob Bauer.

"NATO będzie mieć więcej do obrony, ale też dostanie zdolności obronne Finlandii i Szwecji. Potencjał Rosji nie wzrośnie" - mówił Bauer po sobotnim spotkaniu komitetu w Tallinie. Podkreślił, że akcesja dwóch krajów nordyckich zwiększy bezpieczeństwo w regionie Morza Bałtyckiego.

W posiedzeniu komitetu po raz pierwszy uczestniczą dowódcy sił zbrojnych Finlandii (Timo Kivinen) oraz Szwecji (Micael Byden) - odnotowuje Fińska Agencja Prasowa (STT).

Od czerwcowego szczytu NATO w Madrycie, 7 z 30 krajów członkowskich zdążyło już ratyfikować członkostwo dwóch krajów nordyckich w NATO. Nie zrobiły tego jeszcze Słowacja, Turcja oraz Węgry.

Komitet omówił również sytuację na Ukrainie oraz kwestie pomocy dla niej. "Nadchodzi zima, ale nasze wsparcie pozostanie niezachwiane" - oświadczył Bauer, tłumacząc, że "w tym konflikcie chodzi o coś więcej niż tylko Ukrainę".

Ta wojna - mówił - na wiele sposobów zmieniła współczesne prowadzenie działań wojennych. Wskazał przy tym na współpracę ukraińskich służb z podmiotami prywatnymi, jak SpaceX Elona Muska w zakresie korzystania z nowoczesnych środków łączności. Pochwalił też Ukraińców za odejście od wywodzącej się z czasów sowieckich "kultury dowodzenia".