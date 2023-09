Estonia: Szef MON: nie oczekujemy, że Finowie będą patrolować przestrzeń nad krajami bałtyckimi 

Fińskie Siły Powietrzne nie muszą być oficjalnie częścią natowskich misji patrolowania nieba nad krajami bałtyckimi. Finlandia jest tak blisko (Estonii), że w razie potrzeby jej samoloty mogą udzielić wsparcia. NATO powinno jednak tak reformować strukturę dowodzenia nad Bałtykiem, aby zachować jedność regionu – uważa szef resortu obrony Estonii Hanno Pevkur, cytowany w środę przez „Helsingin Sanomat”.

Stacjonowanie Finów na terenie Estonii w bazie lotniczej Amari "nie jest konieczne". Nie byłoby to wcale "najlepsze rozwiązanie" dla regionu - przyznał Pevkur w wywiadzie opublikowanym w środowym wydaniu "Helsingin Sanomat". "Z naszego punktu widzenia najważniejsze jest, aby w regionie były wystarczające siły i możliwości. Wysłanie przez Finów dwóch czy czterech myśliwców do naszej bazy nie będzie wzmocnieniem" - dodał.

Z uwagi na to, że Litwa, Łotwa i Estonia nie dysponują własnymi siłami powietrznymi, przestrzeń nad nimi nadzorowana jest rotacyjnie przez eskadry z innych krajów NATO.

"Wolałbym raczej, aby fińskie (a także szwedzkie) myśliwce pozostały w swoich bazach, bo wtedy mamy większą siłę rażenia i większe zdolności obronne" - podkreślił, wskazując przy tym na to, że Finlandia sama ma duży, graniczący z Rosją obszar do obrony.

Finlandia po przystąpieniu do NATO (4 kwietnia) została przypisana do pionu dowództwa w Brunssum w Holandii, do którego przynależą również kraje bałtyckie i Polska. Fińskie władze - przypomniał "HS" - oczekiwały jednak wejścia w struktury w Norfolk na wschodnim wybrzeżu USA, pod które podlega również Norwegia, co - jak niektórzy uważają - byłoby rozsądne z punktu widzenia obrony Skandynawii.

Z Helsinek Przemysław Molik