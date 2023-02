Estonia: Szef MSZ: fundamentem naszej dyplomacji pozostaje wygrana Ukrainy i porażka Rosji

Fundamentem dyplomacji Estonii pozostaje wygrana Ukrainy i porażka Rosji; musimy kontynuować wspieranie Kijowa i izolowanie Moskwy - podkreślił szef estońskiej dyplomacji Urmas Reinsalu, wygłaszając we wtorek doroczne przemówienie przed estońskim Zgromadzeniem Państwowym.

Podsumowując wsparcie udzielone Ukrainie przez Estonię, Reinsalu przypomniał, że militarna pomoc przekazana temu państwu wyniosła już 1 proc. estońskiego PKB. "Już w listopadzie wezwałem inne państwa NATO do podążenia za naszym przykładem i wezwania te będę kontynuować. Musimy wspierać Ukrainę ciężkim sprzętem wojskowym, w tym myśliwcami" - powiedział szef estońskiej dyplomacji.

"Europa szuka obecnie sposobów prawnych na użycie zamrożonych środków rosyjskich do odbudowy Ukrainy. Estonia pracuje nad swoim własnym mechanizmem umożliwiającym to samo" - przypomniał polityk. "Wspieramy również starania Ukrainy dotyczące utworzenia międzynarodowego trybunału, który osądzi rosyjską napaść. Pierwszym krokiem jest otworzenie w Hadze biura tymczasowego prokuratora, który pokieruje zbieraniem dowodów w sprawie zbrodni agresji" - dodał.

Reinsalu odniósł się również w estońskim parlamencie do oczekiwanego kolejnego pakietu sankcji przeciwko Rosji. "Kolejny pakiet musi jeszcze mocniej uderzyć w gospodarkę Rosji. Konieczne jest przeanalizowanie limitu cenowego na rosyjską ropę, żeby jeszcze mocniej osłabić rosyjskie dochody" - oznajmił dyplomata.

Szef estońskiego MSZ wezwał również do rozpoczęcia przez Ukrainę rozmów akcesyjnych z UE jeszcze w tym roku oraz stwierdził, że tak samo ważnym jak dołączenie Kijowa do UE, jest dołączenie państwa do NATO.

Z Tallina Jakub Bawołek