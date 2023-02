Estonia: Szef MSZ wezwał Turcję do wyrażenia zgody na akcesję Szwecji i Finlandii do NATO

Minister spraw zagranicznych Estonii Urmas Reinsalu wezwał w środę Turcję do wyrażenia zgody na przystąpienie do NATO Szwecji i Finlandii.

"Akcesja Szwecji i Finlandii do NATO leży w interesie Sojuszu i jest niezwykle ważna dla naszego regionu" - powiedział Reinsalu przy okazji środowej wizyty w Tallinie szefa tureckiej dyplomacji Mevluta Cavusoglu. "Chcielibyśmy zobaczyć klarowne kroki prowadzące do tego celu" - dodał.

"Nie możemy pozwolić na to, żeby nasze strategiczne interesy były zagrażane przez prowokacje, za którymi mogą przecież stać nasi nieprzyjaciele" - wskazał.

Turcja odwołała spotkanie z przedstawicielami ubiegających się o wstąpienie do NATO Szwecji i Finlandii po tym, jak przed turecką ambasadą w Sztokholmie 21 stycznia spalono Koran - świętą księgę islamu. Ankara nalega na wypełnienie przez Sztokholm i Helsinki zobowiązań zawartych w porozumieniu z czerwca 2022 roku dotyczących m.in. rozpatrzenia tureckich wniosków o deportację czy ekstradycję oraz powstrzymania się od wspierania kurdyjskiej organizacji YPG/PYD oraz organizacji islamskiego myśliciela Fethullaha Gulena, którego Ankara oskarża o przeprowadzenie w 2016 roku nieudanego zamachu stanu.

Cavusoglu przyznał we wtorek, że "obecnie nie ma szans na zgodę Turcji na przystąpienie Szwecji do NATO", a podczas środowej wizyty w Tallinie powiedział, że nawet gdyby Rosja planowała atak na Szwecję i Finlandię, Ankara nie zmieni swego stanowiska w kwestii warunków ich przystąpienia do Sojuszu. "Jeśli oba państwa wypełnią swoje zobowiązania, rozpatrzymy wnioski korzystnie. Bez tego, niezależnie od sytuacji, nasze stanowisko się nie zmieni. Również nasze obawy muszą być wzięte pod uwagę, nie tylko ich" - powiedział.

Z Tallina Jakub Bawołek