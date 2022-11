Estonia: Tallin utrzyma darmowy transport publiczny dla mieszkańców

Władze stolicy Estonii zobowiązały się do utrzymania darmowego transportu publicznego dla mieszkańców Tallina, zapowiadając jednocześnie podniesienie opłat dla mieszkańców innych miast kraju oraz obcokrajowców - poinformowała w środę agencja BNS.

Władze miejskie Tallina przedłożyły radzie miejskiej projekt przewidujący zmianę opłat za transport publiczny w estońskiej stolicy, która miałaby wejść w życie z początkiem maja 2023 roku. Zmiana ma dotyczyć opłat uiszczanych przez mieszkańców innych miast Estonii oraz obcokrajowców; przejazd miałby pozostać darmowy dla mieszkańców Tallina.

Darmowy przejazd dla osób zarejestrowanych jako mieszkańcy estońskiej stolicy wprowadzono w 2013 roku, po przegłosowaniu decyzji w lokalnym referendum. Według portalu Smart Transport Tallin jest największym na świecie miastem oferującym swoim mieszkańcom darmowe usługi transportu publicznego.

"Liczba osób korzystających z transportu publicznego na przestrzeni ostatnich lat wzrosła, dlatego też możemy z pewnością rozpatrywać go jako ważne świadczenie socjalne, szczególnie w obecnym klimacie ekonomicznym" - zauważył Tanel Kiik, zastępca prezydenta Tallina.

"Zmiany nie będą jedynie dotyczyć biletów sprzedawanych na okres 30 dni" - dodał, odnosząc się do cennika dla pasażerów niebędących mieszkańcami miasta.

Polityk wyjaśnił, że podniesienie cen biletów wynika ze wzrostu cen paliwa. Według projektu cena biletu godzinnego wzrośnie z 1,5 euro do 2 euro, jednodniowego: z 4,5 do 5,5 euro, trzydniowego: z 7,5 do 9 euro.