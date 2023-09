Estonia: Ukraińscy uchodźcy otrzymają tymczasową ochronę do marca 2025 roku

Władze Estonii zdecydowały o przedłużeniu ukraińskim uchodźcom tymczasowej ochrony do marca 2025 roku. Dotychczas taką formę ochrony można było otrzymać na rok, z możliwością przedłużenia o kolejny po złożeniu odpowiedniego wniosku.

"Dzięki tej zmianie oszczędzamy czas zarówno uchodźcom wojennym, jak i estońskim służbom" - przekazała Marina Poldma z Zarządu Policji i Straży Granicznej Estonii (PPA). Od niedzieli każdy ukraiński uchodźca, który złoży wniosek po raz pierwszy lub zaaplikuje o przedłużenie statusu, w przypadku akceptacji zostanie objęty tymczasową ochroną do marca 2025 roku.

Zmianie uległa też procedura składania wniosku. Od niedzieli obowiązywać będzie wymóg wykonania zdjęcia do dokumentu na komendzie policji, a przy przyjmowaniu wniosku służby mogą przeprowadzić pogłębiony wywiad na temat okoliczności przyjazdu aplikanta.

"Chcemy mieć w dokumencie najbardziej aktualne zdjęcie oraz sprawdzić, czy zapewniamy pomoc tym, którzy rzeczywiście uciekli przed wojną" - wyjaśniła Poldma.

Ochrona tymczasowa to rodzaj ochrony międzynarodowej, który daje możliwość uproszczonego udzielenia pomocy dużej liczbie osób w sytuacjach nadzwyczajnych. Po inwazji Rosji na Ukrainę Unia Europejska zdecydowała, że państwa członkowskie zapewnią ukraińskim uchodźcom trzy lata takiej ochrony. Niektóre kraje od początku przyznały ją na trzy lata, Estonia zdecydowała się przyznać taki status na okres jednego roku z możliwością rocznego przedłużenia.

Na początku 2023 roku 61 proc. ankietowanych biorących udział w sondażu firmy Norstat nie zgodziło się z twierdzeniem, że pochodzący z Ukrainy mężczyźni w wieku od 18 do 60 lat - których w związku z rosyjską agresją objęto zakazem wyjazdu z kraju - powinni zostać włączani do programu tymczasowej ochrony w Estonii.

Obecnie o włączenie do programu tymczasowej ochrony może się w Estonii ubiegać każdy obywatel Ukrainy i członkowie jego rodziny, którzy opuścili kraj w następstwie rozpoczętej 24 lutego 2022 roku agresji. Program zapewnia zezwolenie na pobyt oraz gwarancje socjalne podobne do tych, z których korzystają mieszkańcy Estonii, jak np. prawo do nauki, pracy i ubezpieczenia zdrowotnego.

Z Tallina Jakub Bawołek