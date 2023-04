Estonia: W położonym w centrum kraju Turi usunięto pomnik sowieckiego żołnierza

W poniedziałek w położonym w centrum Estonii mieście Turi usunięto wykonany z brązu pomnik sowieckiego żołnierza - poinformowała telewizja ERR.

Najbardziej znany sowiecki pomnik w prowincji Jarva - jak określiła go estońska telewizja - został przeniesiony do Muzeum Wojny w Viimsi. Rzeźba przedstawiająca żołnierza Armii Czerwonej trzymającego flagę i broń automatyczną jest uznawana za obiekt o dużej wartości artystycznej, dlatego trafiła do muzeum. Betonowe części pomnika rozebrano. We wtorek rozpocznie się wydobywanie szczątków żołnierzy pochowanych we wspólnej mogile pod pomnikiem.

Pomnik żołnierza został wzniesiony w 1986 roku przez Allana Murdmaa i Edgara Viiesa i jest pomnikiem bojowników 10. Korpusu Piechoty Armii Czerwonej.

Debatę o konieczności pozbycia się z przestrzeni publicznej pomników sowieckich wznowiono w Estonii w następstwie rosyjskiej inwazji na Ukrainę 24 lutego 2022 roku.

W sierpniu 2022 roku z widoku publicznego usunięto m.in. pomnik sowieckiego czołgu T-34 w Narwie na wschodzie kraju, na co odpowiedziano atakami hakerskimi z Rosji. Do ataków przyznała się rosyjska grupa Killnet. Hakerzy napisali w mediach społecznościowych, że zablokowali internetowy dostęp do ponad 200 państwowych i prywatnych instytucji w Estonii, takich jak system identyfikacji obywatelskiej online.

Przed usunięciem czołgu premier Estonii Kaja Kallas powiedziała, że rząd zdecydował o usunięciu sowieckich pomników z przestrzeni publicznej w całym kraju, ponieważ "pomniki te, jako symbole represji i sowieckiej okupacji, stały się źródłem wzrastających napięć". Z Tallina Jakub Bawołek