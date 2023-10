Estonia: W Tallinie głosy w polskich wyborach i referendum oddali m.in. turyści, księża i stewardessa

W ambasadzie RP w Tallinie - jedynej w Estonii komisji wyborczej - w niedzielnych wyborach parlamentarnych i referendum swoje głosy oddali już m.in. polscy księża, przebywająca obecnie w tym kraju stewardessa, zwiedzający Estonię polscy turyści i część z mieszkających tu Polaków.

"Głosowanie przebiega bez problemów, pierwsza osoba przyszła równo pięć minut po otwarciu lokalu. Nie było tłumów ani kolejek, ale ludzie przychodzą regularnie przez cały dzień" - poinformowano PAP w komisji wyborczej.

W Tallinie przed dniem wyborczym zarejestrowało się 201 osób, wiele przychodzi też z zaświadczeniem o prawie do głosowania - dodano.

"To nie jest mój pierwszy raz, kiedy głosuję za granicą" - mówi Anna, 30-letnia stewardessa. Komentując procedurę dopisania do spisu wyborców przebywających za granicą, podkreśla, że przebiegła ona "bardzo szybko i bezproblemowo". "Widać progres w stosunku do ostatnich wyborów" - dodaje, informując, że podczas poprzedniego głosowania przebywała w Rosji.

W Estonii mieszka ok. 1,6 tys. Polaków, a ich głównymi ośrodkami są Tallin i położona na wschodzie kraju prowincja Virumaa Wschodnia, gdzie w czasach sowieckich wielu naszych rodaków pracowało w kopalniach łupków bitumicznych.

Głosowanie zakończy się o godz. 21 czasu lokalnego (godz. 20 w Polsce). Z Tallina Jakub Bawołek