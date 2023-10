Estonia: W Tallinie otwarto jedyną w kraju komisję wyborczą dla Polaków głosujących w wyborach parlamentarnych

W Tallinie o godz. 7.00 czasu lokalnego (6 w Polsc) otwarto jedyną w Estonii komisję wyborczą, w której uprawnieni do tego obywatele Polski oddadzą w niedzielę głosy w wyborach parlamentarnych i ogólnokrajowym referendum. Lokal zostanie zamknięty o godz. 21.00 czasu estońskiego.

"By oddać głos w Tallinie zarejestrowało się 201 osób; spodziewamy się też ludzi, którzy przyjdą do lokalu z zaświadczeniem o prawie do głosowania" - poinformowała PAP polska ambasada w Estonii. Lokal wyborczy mieści się w budynku ambasady RP położonym w centralnym punkcie starego miasta estońskiej stolicy.

Obecnie w Estonii mieszka ok. 1,6 tys. Polaków, a ich głównymi ośrodkami są Tallin i położona na wschodzie kraju prowincja Virumaa Wschodnia, gdzie w czasach sowieckich szukano zatrudnienia w kopalniach łupków bitumicznych.

Przed niedzielnymi wyborami w zagranicznych komisjach wyborczych zarejestrowało się ponad 600 tys. Polaków. Poza granicami kraju utworzono 417 obwodów, czyli niemal sto więcej niż podczas poprzednich wyborów parlamentarnych.

Zgodnie z kodeksem wyborczym zagraniczne komisje mają od zakończenia głosowania 24 godziny na zliczenie oddanych głosów; jeśli nie zdążą tego zrobić, głosowanie w tych obwodach uważa się za niebyłe. Głosy oddane za granicą będą doliczane do okręgu wyborczego nr 19 (do Sejmu) oraz okręgu wyborczego nr 44 (do Senatu) w Warszawie. Z Tallina Jakub Bawołek