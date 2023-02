Estonia: W Tallinie otworzono wystawy ukraińskich kamizelek kuloodpornych i przedmiotów osobistych rosyjskich okupantów

Minister spraw zagranicznych Estonii Urmas Reinsalu otworzył w Tallinie dwie wystawy poświęcone wojnie na Ukrainie. Przedmiotem pierwszej są kamizelki kuloodporne i pancerze oraz historie osób, którym uratowały życie; druga wystawa to kolekcja pozostawionych w wyzwolonych miastach i wsiach Ukrainy przedmiotów osobistych okupantów oraz materiałów propagandowych wywieszanych tam w okresie rosyjskiej okupacji - poinformowała w poniedziałek agencja BNS.

Na wystawie zatytułowanej "ArtArmor. Sztuka, która ratuje życie" zaprezentowano dzieła stworzone z metalowych płyt składających się na kamizelki kuloodporne ukraińskich żołnierzy. Dochód z ich sprzedaży przeznaczony zostanie na zakup kamizelek kuloodpornych, hełmów i innych lekkich obiektów niezbędnych żołnierzom sił zbrojnych Ukrainy.

Wystawa "Ukraina - Ukrzyżowanie. 365" przedstawia zbiór przedmiotów osobistych pozostawionych przez rosyjskich okupantów na terenach wyzwolonych przez Ukrainę.

"Wystawy te są przesłaniem z frontu mówiącym nam o tym, że musimy zrobić wszystko, by bronić Estonii, oraz o tym, że pomoc Ukrainie jest jedyną słuszną opcją" - powiedział w niedzielę Reinsalu.

"Wojna dotyczy nas wszystkich, niezależnie od fizycznej odległości od frontu. Wystawa nie opowiada o przeszłości, ale o teraźniejszości, którą - dokładając wszelkich starań - musimy dopiero do przeszłości zepchnąć" - powiedział Martin Andreller, koordynator wystawy poświęconej terenom wyzwolonym spod rosyjskiej okupacji.

W sobotę na placu w centrum estońskiej stolicy wystawiono również zniszczony przez ukraińskich żołnierzy czołg rosyjski. "To dowód na to, że agresor może zostać pokonany" - napisało na Twitterze w komentarzu do wystawy estońskie ministerstwo obrony.

Z Tallina Jakub Bawołek