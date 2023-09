Estonia: wiele firm kontynuuje współpracę z podmiotami z Rosji

Chociaż wiele firm z Estonii zrezygnowało ze współpracy z podmiotami z Rosji, inne nieprzerwanie kontynuują taką działalność - poinformowała estońska telewizja ERR.

Miesięczny eksport towarów pochodzenia estońskiego do Rosji wynosił przed inwazją tego kraju na Ukrainę 31 mln euro. Do czerwca kwota ta spadła do 9 mln euro - wyjaśniła Kulli Kurvits z estońskiego Urzędu Podatków i Ceł.

"Co najmniej 75 proc. towarów, które widzimy na naszej granicy, pochodzi z innych państw członkowskich UE" - dodała.

W handlu towarami - pomijając usługi - uczestniczy około 600 estońskich firm. W 2022 roku estońskie firmy sprzedały do Rosji usługi o wartości około 300 mln euro. Prawie 90 proc. stanowiły usługi transportowe i turystyczne.

ERR, powołując się na słowa anonimowych przedstawicieli tych firm, podała, że dalszą działalność w Rosji argumentują tym, że - w przypadku niektórych - będąc częścią międzynarodowych korporacji, nie mogą podejmować decyzji samodzielnie.

Przedsiębiorca, którego 80 proc. działalności skupia się na eksporcie żywności do Rosji, przyznał z kolei, że nagłe zerwanie kontaktów z tym krajem skutkowałoby utratą pracy przez kilkadziesiąt osób i byłoby drastycznym ciosem dla firmy.

Z Tallina Jakub Bawołek