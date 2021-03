Estonia wprowadza ścisłą kwarantannę; 98 proc. zakażeń to wariant brytyjski

Od czwartku Estonia wprowadza ścisłą kwarantannę z powodu szybko rozprzestrzeniającego się w kraju brytyjskiego wariantu koronawirusa – informuje we wtorek agencja BNS. Brytyjski szczep wykrywa się w 98 proc. próbek badanych pod kątem Covid-19.

"Sytuacja w Estonii, jeśli chodzi o koronawirusa, jest krytyczna. Musimy pilnie reagować i zdecydowaliśmy się na zamknięcie kraju" - poinformowała w poniedziałek premier Kaja Kallas.W Estonii od czwartku nauka w szkołach będzie odbywała się w trybie zdalnym. Przedszkola nie zostaną zamknięte, ale apeluje się do rodziców o pozostawienie dzieci w domu.Handel detaliczny zostanie wstrzymany z wyjątkiem sprzedaży podstawowych artykułów, w tym spożywczych. Od czwartku zamknięte zostają lokale gastronomiczne, kluby sportowe, instytucje kulturalne. Ograniczenia w Estonii mają obowiązywać przez co najmniej miesiąc."Nie nauczyliśmy się jeszcze żyć z koronawirusem, dlatego konieczne są tak duże ograniczenia" - oświadczyła Kallas. Szefowa rządu wyraziła nadzieję, że "w okresie zamknięcia skupimy się na szczepieniach, by jak najwięcej osób uchronić przed zakażeniem".W ubiegłym tygodniu w Estonii notowano rekordowe wskaźniki zachorowalności. Według poniedziałkowych danych od początku pandemii w liczącej 1,3 mln mieszkańców Estonii potwierdzono łącznie 76 183 przypadki zakażenia koronawirusem, zmarło 667 osób z Covid-19.Aleksandra Akińczo