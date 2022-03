Estonia wysłała na Ukrainę ponad 2 tys. ton wsparcia, w tym broń i amunicję

Estonia wysłała Ukrainie ponad 2 tys. ton wsparcia, w tym broń, amunicję, pomoc medyczną i humanitarną - poinformowała we wtorek rano na Twitterze ambasada Estonii na Ukrainie. Wcześniej przekazano 15 ton żywności - dodano.

W poniedziałek estońska policja i straż graniczna informowały, że od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę do liczącej ok. 1,3 mln obywateli Estonii przybyło prawie 20 tys. ukraińskich uchodźców wojennych, z czego jedna trzecia to dzieci.