Estonia: Za szerzenie rosyjskiej propagandy pozbawiono statusu rezydenta osobę o nieokreślonym obywatelstwie

Za wieloletnie szerzenie w Estonii rosyjskiej propagandy pozbawiono statusu rezydenta Siergieja Czaulina, osobę o nieokreślonym obywatelstwie. Mężczyzna działając pod przykrywką ruchu antyfaszystowskiego szerzył nienawiść i politykę polaryzacji zgodnie z instrukcjami Kremla - oświadczyło w środę estońskie Biuro Bezpieczeństwa Wewnętrznego (KAPO).

"Na podstawie ustawy o cudzoziemcach zezwolenie na pobyt może zostać cofnięte, jeżeli dana osoba stwarza zagrożenie dla porządku publicznego i bezpieczeństwa narodowego. Nieposiadający określonego obywatelstwa Czaulin opuścił Estonię we wtorek wieczorem" - poinformowało KAPO. Biuro nie podało, do jakiego kraju skierowano mężczyznę, jednak on sam przyznał w rozmowie z rosyjskojęzycznym portalem telewizji ERR, że znajduje się w Rosji.

Czaulin kierował działaniami organizacji Nieśmiertelny Pułk, znanej w Estonii z organizacji corocznej "parady zwycięstwa" 9 maja - dnia, w którym w Rosji świętuje się zakończenie II wojny światowej. Mężczyzna swoją aktywność w Estonii rozpoczął w 2006 roku. "Jako narzędzie Kremla wzniecał nienawiść i podziały" - uzasadniło swą decyzję KAPO.

Osoby o nieokreślonym obywatelstwie to w Estonii przede wszystkim rosyjskojęzyczni mieszkańcy, których przodkowie bądź oni sami przybyli do kraju w czasie, gdy był on częścią Związku Radzieckiego i którzy nigdy nie otrzymali obywatelstwa Estonii, ani żadnego innego państwa. Z Tallina Jakub Bawołek