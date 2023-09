Estonia: Żołnierze USA i estońscy medycy rozpoczęli ćwiczenia w ewakuowaniu rannych i udzielaniu pomocy najciężej poszkodowanym

Żołnierze USA rozpoczęli w poniedziałek ćwiczenia z estońskimi medykami, w ramach których trenowane jest ewakuowanie rannych i udzielanie pomocy najbardziej zagrożonym - poinformowała agencja BNS.

Rozpoczęte w Tallinie ćwiczenia MEDEVAC potrwają dwa dni. W ich trakcie przećwiczony zostanie scenariusz, w którym z lądowiska szpitalnego amerykański śmigłowiec Black Hawk ewakuować będzie rannych drogą powietrzną, którym następnie udzielona zostanie pomoc w "bezpiecznym miejscu".

Podobne ćwiczenia przeprowadzono na początku sierpnia w Tartu na południowym wschodzie kraju. Lekarze z Centrum Medycznego Północnej Estonii (PERH) regularnie odbywają podobne szkolenia, obecne jednak skupiają się na współpracy sojuszniczej i ewakuacji w warunkach kryzysowych.

W ubiegły poniedziałek w Estonii rozpoczęły się również największe w historii tego kraju ćwiczenia rezerwistów, w których bierze udział ok. 10 tys. osób przypisanych w 2022 roku do jednostek obrony terytorialnej. Manewry potrwają do 8 października i będą odbywać się w różnych punktach Estonii. Z Tallina Jakub Bawołek