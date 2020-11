Etiopia: Armia zapowiada użycie czołgów i artylerii w Tigraju

Po zakończeniu operacji w górzystej części Tigraju, przystępujemy obecnie do okrążania miasta Makalle będącego stolicą prowincji. Równinne ukształtowanie terenu pozwala na użycie w tej fazie czołgów i artylerii - oświadczył rzecznik armii płk. Dejene Tsegaye.

W swej wypowiedzi dla państwowego radia "Ethiopia Broadcasting Corporation" Tsegaye zaapelował do mieszkańców Makalle, by zachowali ostrożność podczas nieuchronnego ostrzału artyleryjskiego miasta.

"Następna faza operacji będzie decydująca. Jej celem jest przejęcie kontroli nad Makalle" - zaznaczył rzecznik etiopskiej armii, która prowadzi działania w zbuntowanej prowincji Tigraj.

W sobotę czynniki rządowe w Addis Abebie informowały o postępach ofensywy, w tym - o przejęciu kontroli nad miastem Adigrat oddalonym o 116 km od Makalle. Przez Adigrat przechodzi ważny szlak komunikacyjny łączący północną część Etiopii z Erytreą i Morzem Czerwonym. To 60-tysięczne miasto było kolejnym ośrodkiem, który został spacyfikowany i podporządkowany władzom federalnym mimo aktywnego sprzeciwu lokalnych władz i ludności.

Cały Tigraj jest objęty blokadą komunikacyjną, nie działa tam internet i zakłócona jest łączność komórkowa, a zagraniczni korespondenci nie mogą przekonać się naocznie, jak wygląda sytuacja - podkreśla Reuters. Rośnie liczba ofiar śmiertelnych wśród ludności cywilnej; media mówią nawet o "kilkuset zabitych", ale konkretne dane nie zostały przedstawione przez żadną ze stron.

Tymczasem rośnie międzynarodowa presja na etiopski rząd, by zezwolić na mediację w konflikcie, ale nie chce na to zgodzić się premier Etiopii Abiy Ahmed Ali. Szef rządu uważa, że to wewnętrzny konflikt, z którym jego gabinet i armia sobie poradzi. Abiy zapowiedział, że będzie negocjował tylko wtedy, gdy przywróci porządek konstytucyjny w Tigraju.

W piątek Unia Afrykańska poinformowała, że powierzyła misję mediacyjną b. prezydentowi Mozambiku Joaquimowi Chissano, b.prezydent Liberii, laureatce Pokojowej Nagrody Nobla w 2011 r. Ellen Johnson-Sirleaf oraz b. prezydentowi RPA Kgalemie Motlanthe. O rozpoczęcie rozmów pokojowych apelował wcześniej m.in. ONZ i Norweski Komitet Noblowski, który w 2019 r. przyznał premierowi Abiyowi Pokojową Nagrodę Nobla za jego inicjatywy w sprawie zakończenia konfliktu granicznego z Erytreą. W sobotę władze w Addis Abebie po raz kolejny oświadczyły jednak, że nie potrzebują międzynarodowej mediacji.

Do wybuchu konfliktu w Tigraju doszło na początku listopada, gdy według władz federalnych tigrajskie bojówki zaatakowały miejscową bazę wojskową etiopskiej armii, po czym wojska federalne rozpoczęły ofensywę w Tigraju. Rząd Etiopii zarzuca władzom tego regionu dążenie do secesji. We wrześniu w Tigraju odbyły się wybory regionalne wbrew władzom federalnym, które uznały głosowanie za nielegalne.

Od 4 listopada w regionie obowiązuje wprowadzony przez władze centralne półroczny stan wyjątkowy i trwa interwencja wojskowa.