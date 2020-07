Etiopia: Do 239 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych protestów

Co najmniej 239 osób zginęło w manifestacjach i starciach, które wybuchły w zeszłym tygodniu w regionie Oromia w środkowo-południowej Etiopii po zamordowaniu znanego piosenkarza; do protestów dochodziło także w samej stolicy - poinformowała w środę policja.

"Z powodu niepokojów, które wstrząsnęły regionem życie straciło dziewięciu policjantów, pięciu żołnierzy i 215 cywilów" - ogłosił w państwowej telewizji zastępca komendanta policji regionu Oromia, Mustafa Kedir.

Policja w Addis Abebie przekazała wcześniej, że w stolicy zginęło 10 osób.

W stolicy Etiopii i otaczającym ją regionie Oromia w zeszłym tygodniu doszło do największego wybuchu przemocy od czasu dojścia do władzy w 2018 r. premiera Abiya Ahmeda Alego, który również wywodzi się z grupy etnicznej Oromo - relacjonuje agencja AFP.

Rozruchy wywołało zamordowanie popularnego piosenkarza Haacaaluu Hundeessaa, który został zastrzelony przez nieznanych sprawców wieczorem 29 czerwca.

Według policji, część zabitych zginęło podczas tłumienia protestów przez siły bezpieczeństwa, część w starciach między członkami różnych społeczności. Dodano, że doszło również do grabieży i niszczenia własności prywatnej i publicznej.

Mustafa powiedział, że aresztowano ponad 3,5 tys. osób, które wykorzystywały śmierć artysty jako pretekst do przeprowadzania ataków i "niszczenia siłą porządku konstytucyjnego".

Obecne rozruchy pokazują wzrastające w Etiopii napięcia między różnymi grupami etnicznymi i kruchość demokratycznych przemian przeprowadzonych przez premiera Abiy'ego, który w 2019 r. otrzymał Pokojową Nagrodę Nobla - ocenia AFP.

Agencja dodaje, że premier dążył do reformy systemu rządów, który wcześniej był bardzo autorytarny, ale czyniąc to otworzył drzwi do przemocy między grupami etnicznymi.

Zamordowany piosenkarz, również wywodzący się z grupy Oroma, chociaż był doceniany przez Etiopczyków różnego pochodzenia, wyrażał przede wszystkim głos swojej grupy etnicznej, który potępiał jej marginalizację ekonomiczną i polityczną - przypomina AFP. Haacaaluu był też autorem muzyki towarzyszącej protestom, które ostatecznie doprowadziły do rezygnacji poprzedniego premiera i objęcia tego urzędu przez Abiya.