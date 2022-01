Etiopia: Lekarze z Tigraju obwiniają rządową blokadę regionu o zgony związane z brakiem leków

Lekarze ze szpitala w stolicy regionu Tigraj na północy Etiopii oskarżyli rząd o blokowanie dostaw niezbędnych leków i akcesoriów szpitalnych. Z powodu blokady w szpitalu zmarło 117 osób, a ponad 80 proc. szpitali regionu nie jest w stanie funkcjonować - poinformowała w środę agencja Reutera.

Lekarze ze szpitala Ayder Referral Hospital w Mekelle, siedzibie regionu znajdującej się pod kontrolą walczących z rządem Tigrajczyków, zwrócili uwagę na trwającą od miesięcy blokadę regionu i związane z tym braki w lokalnych szpitalach. "Naszą główną aktywnością zostało podpisywanie aktów zgonu" - powiedział w rozmowie z Reutersem zespół szpitala.

Z niedoborem lekarstw i sprzętu lekarze powiązali 117 zgonów wynikających z powikłań po amputacjach, infekcji i zaburzeń pracy nerek.

Według danych ONZ ponad 90 proc. liczącej 5,5 mln osób populacji Tigraju potrzebuje pomocy humanitarnej, ponad 400 tys. osób cierpi głód.

Na problem po raz pierwszy zwrócono uwagę w grudniu 2020 roku, kiedy Mekelle zajęły siły rządowe. Jedynie część dostaw trafiało wtedy do regionu, jednak po wycofaniu się wojska do Tigraju przestało docierać większość pomocy żywnościowej i leków. ONZ oraz rząd USA określił działania rządu "faktyczną blokadą". Według obliczeń ONZ, by zaspokoić podstawowe potrzeby mieszkańców regionu, do Tigraju musi docierać dziennie co najmniej 100 ciężarówek ze wsparciem humanitarnym. Od lipca granice regionu przekroczyło mniej niż 12 proc. ze wskazanej ilości wsparcia.

Rzecznik rządu premiera Abiy Ahmeda Legesse Tulu powtórzył w poniedziałek, że władze z Addis Abeby nie stosują wobec regionu żadnej formy blokady. O braki w szpitalach i ogólny kryzys humanitarny regionu oskarżył tigrajskich rebeliantów, którzy - zdaniem rządu - okradają skierowane do szpitali dostawy.