Etiopia: ONZ: 11 milionów ludzi zagrożonych głodem z powodu suszy

Biuro Narodów Zjednoczonych ds. Koordynacji Pomocy Humanitarnej (UN-OCHA) ocenia, że 11 milionów mieszkańców Etiopii jest obecnie zagrożonych głodem ze względu na powtarzającą się w tym kraju suszę. Klęska żywiołowa obejmuje obszar zamieszkany przez 24 mln ludzi i wymaga pilnej reakcji społeczności międzynarodowej – podaje portal Addis Standard.

Susza dotyka głównie południową i wschodnią część Etiopii po pięciu kolejnych słabych porach deszczowych. Pasterze, którzy dotkliwie ucierpieli w wyniku suszy z lat 2016-2017 i wynikającej z niej inwazji szarańczy, stracili 6,85 mln owiec od końca 2021 roku.

Według raportu ONZ stan pastwisk i dostęp do wody jest gorszy w południowych i wschodnich regionach kraju, co dodatkowo zagraża już wyczerpanym źródłom utrzymania. "Oczekuje się, że tragiczne i złożone warunki będą zwiększać potrzeby humanitarne ludności dotkniętej suszą do 2023 roku" - czytamy w dokumencie.

Według ONZ na koniec zeszłego roku udało się zebrać około 928 mln dolarów z 1,66 mld USD potrzebnych na odpowiednią reakcję na suszę w Etiopii.

Mateusz Wichary