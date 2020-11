Etiopia: Władze poinformowały o przejęciu kontroli nad miastem Adigrat

Etiopskie władze federalne poinformowały w sobotę o przejęciu kontroli nad miastem Adigrat w ramach ofensywy mającej na cely opanowanie oddalonej o 116 km od Adigrat stolicy Tigraju - Makalle. Informacji tej nie potwierdził Tigrajski Ludowy Front Wyzwolenia.

Adigrat to miasto położone północnej Etiopii, przez które przechodzi ważny szlak komunikacyjny łączący północną część Etiopii z Erytreą i Morzem Czerwonym. 60-tysięczne miasto jest kolejnym ośrodkiem, który został spacyfikowany i podporządkowany władzom federalnym mimo aktywnego sprzeciwu lokalnych władz i ludności.

Mieszkańcy autonomicznego regionu Tigraj stawiają na drogach buldożery, budują barykady i próbują przeciwstawiać się agresji - pisze Reuters. Nie inaczej było w Adigracie, gdzie według skonfliktowanych z federalnym centrum lokalnych władz zginęło co najmniej 9 cywilów.

Cały region jest objęty blokadą komunikacyjną, nie działa tam internet i zakłócona jest łączność komórkowa, a zagraniczni korespondenci nie mogą tam dotrzeć - podkreśla Reuters. Agencja dodaje w tym kontekście, że zdjęcia satelitarne, jakie udostępniła jej firma Maxar technologies, wskazują wyraźnie, iż większość budynków stojących przy głównej ulicy miasta Danszeha, gdzie 4 listopada rozpoczęła się operacja przywracania porządku konstytucyjnego w zbuntowanym regionie, jest kompletnie zniszczona.

W ocenie ekspertów liczba ofiar śmiertelnych konfliktu w regionie Tigraj, który grozi przerodzeniem się w ogólnokrajową wojnę domową, idzie w setki. Odpowiedzialność za przypadki śmiertelne i rannych ponoszą prawdopodobnie obie strony - wskazują międzynarodowi eksperci. Ugrupowania zbrojne kontrolowane przez lokalne władze Tigraju dokonały w ostatnich dwu tygodniach kilku ataków rakietowych na region Amhary, położonej w północno-zachodniej i środkowej części Etiopii, zamieszkiwany przez amharską grupę etniczną. Pociski spadły też na pobliską Erytreę. Swój udział w nakręcaniu spirali przemocy i strachu ma armia, Ocenia się, że ponad 30 tys. osób uciekło ze strefy działań wojennych do Sudanu.

W ramach nalotów odwetowych etiopskiego lotnictwa, które według zapewnień etiopskiego premiera Abiya miały być "precyzyjne i chirurgiczne" we wtorek zaatakowano cele w stolicy Tigraju - Makalle.

Tymczasem rośnie międzynarodowa presja na etiopski rząd, by zezwolić na mediację w konflikcie, ale nie chce na to zgodzić się premier Etiopii Abiy Ahmed Ali. Addis Abeba uważa, że to wewnętrzny konflikt, z którym sobie poradzi. Premier Abiy dodał, że rząd będzie negocjował tylko wtedy, gdy przywróci rządy prawa w Tigraju.

W piątek Unia Afrykańska poinformowała, że powierzyła misję mediacyjną b. prezydentowi Mozambiku Joaquimowi Chissano, b.prezydent Liberii, laureatce Pokojowej Nagrody Nobla w 2011 r. Ellen Johnson-Sirleaf oraz b. prezydentowi RPA Kgalemie Motlanthe.

O rozpoczęcie rozmów pokojowych apelował m.in. ONZ i Norweski Komitet Noblowski, który w 2019 r. przyznał premierowi Etiopii Pokojową Nagrodę Nobla za jego inicjatywy w sprawie zakończenia konfliktu granicznego z Erytreą, wezwał obie strony do deeskalacji i pokojowego rozwiązania konfliktu.

W sobotę władze w Addis Abebie po raz kolejny oświadczyły, że nie godzą się na rozpoczęcie rozmów i nie potrzebują międzynarodowej mediacji.

Do konfliktu w Tigraju doszło, gdy według władz federalnych tigrajskie bojówki zaatakowały miejscową bazę wojskową etiopskiej armii, po czym wojska federalne rozpoczęły ofensywę w Tigraju. Rząd Etiopii zarzuca władzom tego regionu dążenie do secesji. We wrześniu w Tigraju odbyły się wybory regionalne wbrew władzom federalnym, które uznały głosowanie za nielegalne. Od 4 listopada w regionie obowiązuje wprowadzony przez władze centralne półroczny stan wyjątkowy.