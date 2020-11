Etiopia: Władze regionu Tigraj donoszą o walkach z siłami Erytrei

Dowództwo sił zbrojnych dysydenckiego etiopskiego regionu Tigraj poinformowało w niedzielę o zbombardowaniu lotniska w stolicy Erytrei Asmarze. Pojawiły się też doniesienia o udziale wojsk Erytrei w konflikcie zbrojnym Tigrajczyków z rządem Etiopii.

Prezydent regionu Tigraj Debretsion Gebremichael oświadczył, że jego wojska walczą z siłami Erytrei "na kilku frontach" przez ostatnie kilka dni. Nie sprecyzował gdzie dochodzi do starć, ale zwrócił uwagę, że siły Erytrei zostały rozmieszczone wzdłuż granicy Etiopii.

"Jest tajemnicą poliszynela, że dwaj przywódcy, Etiopczyk Abiy Ahmed i Erytrejczyk Issaias Afeworki, wykorzystują lotnisko w Asmarze do rozmieszczania sił na granicy między Erytreą a Tigrajem i atakują nas" - powiedział Gebremichael.

Dowództwo sił zbuntowanego regionu dodało, że Erytrea wystawiła do walk 16 dywizji, które wkroczyły do etiopskich miast Badme, Rama i Zalambessa. "Nasz kraj atakuje nas obcym krajem, Erytreą. To zdrada!" - napisano w komunikacie. Rząd Erytrei zaprzecza jednak tym informacjom i podkreśla, że "nie bierze udziału w żadnym konflikcie".

Podobną opinię wyraził premier Etiopii Abiy Ahmed, który powiedział, że jego kraj jest zdolny do samodzielnego osiągnięcia celów swojej operacji wojskowej w zbuntowanym regionie.

Konflikt między rządem federalnym Etiopii a dysydenckim regionem Tigraj narasta od 12 dni. Według Amnesty International zginęły już setki osób, wielu ludzi ucieka do sąsiedniego Sudanu lub obozów dla uchodźców w Erytrei, gdzie brakuje żywności. Rosną obawy, że wciągnięcie do walk wojsk Erytrei wywoła destabilizują całego region Rogu Afryki (Półwyspu Somalijskiego).

Tigrajczycy rządzili w Etiopii, od kiedy partyzanci obalili marksistowskiego dyktatora w 1991 roku, ale ich wpływy osłabły pod rządami Abiya Ahmeda, który doszedł do władzy w 2018 roku, a rok później został laureatem Pokojowej Nagrody Nobla. W zeszłym roku TPLF opuścił koalicję rządzącą.

Odkąd Abiy objął władzę, wielu wysokich rangą urzędników, Tigrajczyków, zostało zatrzymanych, zwolnionych lub odsuniętych na boczny tor, co rząd federalny argumentuje zwalczaniem korupcji. Tigrajczycy oskarżają jednak rząd o marginalizowanie ich mniejszości etnicznej, a ofensywę oddziałów federalnych nazywają "inwazją".