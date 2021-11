ETPCz przystąpił do rozpatrywania skargi Janukowycza przeciwko Ukrainie

Europejski Trybunał Praw Człowieka (ETPCz) w Strasburgu przystąpił do rozpatrywania skargi byłego ukraińskiego prezydenta Wiktora Janukowycza przeciwko Ukrainie - podało we wtorek Radio Swoboda.

Janukowycz, którego odsunięto od władzy w 2014 roku na fali rewolucji godności, skarży się na to, że - jak uważa - ukraińskie organy sądowe są wobec niego stronnicze i że Ukraina nie wszczęła postępowania w związku z próbą jego zabójstwa.

Według Janukowycza w 2014 roku doszło do próby zamachu na jego życie przez ostrzelanie kolumn samochodów. Byłego prezydenta nie było w tych pojazdach; Janukowycz twierdzi jednak, że Ukraina nie zbadała wystarczająco tamtych wydarzeń - przekazało RS.

Były szef państwa uważa też, że postępowanie karne przeciwko niemu na Ukrainie trwa zbyt długo i "nie jest ani niezależne, ani bezstronne".

Portal rozgłośni informuje, że Janukowycz skierował skargę do ETPCz w 2015 roku. Po przystąpieniu do rozpatrywania skargi ETPCz skierował zapytania do rządu w Kijowie.

W styczniu 2019 roku Janukowycz został zaocznie skazany na 13 lat więzienia za zdradę stanu. Proces był wynikiem wydarzeń na Majdanie Niepodległości z przełomu 2013 i 2014 roku. Wskutek brutalnych działań sił bezpieczeństwa przeciwko demonstrantom pokojowe początkowo wiece przekształciły się w demonstracje przeciwko ekipie Janukowycza. W następstwie protestów w lutym 2014 roku Janukowycz zbiegł do Rosji, gdzie przebywa do dziś.

Z Kijowa Natalia Dziurdzińska