EUCOM: z powodu koronawirusa mniej Amerykanów na ćwiczeniach Defender (aktualizacja)

Z powodu koronawirusa ograniczona zostanie liczba Amerykanów, biorących udział w ćwiczeniach wojskowych Defender Europe 2020 - poinformowało w środę Europejskie Dowództwo Stanów Zjednoczonych (EUCOM).

"Po dokładnym przeanalizowaniu trwających ćwiczeń Defender Europe 2020 i w świetle obecnej epidemii koronawirusa zmienimy ćwiczenia, redukując liczbę amerykańskich uczestników" - przekazało w komunikacie dla mediów EUCOM.

Zapewniono przy tym dalszą bliską współpracę wojska USA z sojusznikami i podkreślono, że zdrowie żołnierzy jest priorytetem.

"Traktujemy epidemię koronawirusa poważnie i jesteśmy pewni, że podejmując tę ważną decyzję będziemy dalej robili to, co do nas należy, by zapobiec dalszemu rozprzestrzeniania się wirusa" - podano w oświadczeniu. Jednocześnie EUCOM chce "zmaksymalizować nasze wysiłki, by rozwijać nasz sojusz i partnerstwa oraz powiększyć naszą kompleksową gotowość wobec jakiegokolwiek kryzysu lub nieprzewidzianego wypadku".

Defender-Europe 2020 to największe od 25 lat europejskie ćwiczenia z udziałem amerykańskich jednostek, bazujących na co dzień w USA i zarazem największa operacja transportu wojsk amerykańskich do Europy od ćwierćwiecza.

Jednym z celów Stanów Zjednoczonych jest przećwiczenie w ramach tych manewrów przerzucania dużych kontyngentów wojsk do Europy Środkowo-Wschodniej, w tym Polski.

Ćwiczenia zaplanowano w Niemczech, Polsce i krajach bałtyckich od lutego do kwietnia. Swoją zdolność bojową - według wcześniejszych zapowiedzi - sprawdzać miało na nich ponad 36 tys. żołnierzy z 18 krajów NATO, w tym 20 tys. żołnierzy amerykańskich. Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg zapewniał, że nie są one skierowane przeciwko Rosji.