Euler Hermes: wojny handlowej (na razie) nie będzie

W przyszłym roku tempo wzrostu globalnego handlu nieco spadnie, ale nie należy się raczej spodziewać jego załamania w wyniku wojen handlowych – uważają analitycy Euler Hermes w swojej prognozie na 2019 rok. Polska poradzi sobie całkiem nieźle - nasz eksport ma wzrosnąć o 22 mld dolarów.

W 2019 roku dynamika wymiany handlowej spowolni w 2019 roku do 3,6 proc. z 3,8 proc. w obecnym. Nie będzie to jednak efektem wojen handlowych, tylko spowolnienia globalnej gospodarki . - W 2019 roku dynamika wymiany handlowej ma zmaleć, wraz ze spowolnieniem wzrostu PKB. Nie mniej, nie więcej – czytamy w raporcie Euler Hermes.Zobacz też: Światowy handel towarowy zwalnia Analitycy EH przyznają, że obserwujemy obecnie wzrost protekcjonizmu, zauważają jednak, że dotychczasowe działania nie zaszkodziły znacząco globalnej wymianie handlowej. - Światowy handel towarami i usługami pozostał w tym roku stosunkowo odporny na protekcjonistyczną retorykę USA – twierdzą.Zobacz też: Jak zmienia się globalny handel zagraniczny? - Nawet jeśli ogłoszone przez prezydenta Trumpa 23 września podwyżki spowodowały wzrost średniej taryfy celnej w USA o 1,7 pkt. proc. do szacowanego poziomu 5,2 proc. (co odpowiada poziomowi taryf z lat 80-tych), protekcjonizm powinien pozostać pod globalną kontrolą - dodają analitycy.Ich zdaniem, mimo wojowniczej retoryki, w Stanach Zjednoczonych powinien zwyciężyć pragmatyzm.- Jeśli doszłoby do dalszej przepychanki, dalszej eskalacji waśni handlowych (średnie amerykańskie cła powyżej 6 proc.) mogłoby to obniżyć o pół punktu procentowego PKB w USA, podczas gdy wojna handlowa (średnie amerykańskie cła powyżej 12 proc.) kosztowałaby USA zmniejszenie PKB o dwa punkty procentowe i wywołałaby globalną recesję – czytamy w raporcie.Ponadto zwracają uwagę, że zawierane obecnie porozumienia handlowe, w znaczny stopniu rekompensują straty powstałe na skutek protekcjonizmu. - Reformy w zakresie ułatwień w handlu i nowe umowy o wolnym handlu częściowo rekompensują kłótnię amerykańsko-chińską. Poza Stanami Zjednoczonymi kraje generalnie skłaniają się ku inicjatywom na rzecz wolnego handlu. Ostatnia edycja World Bank Doing Business wskazuje na pozytywny trend: handel transgraniczny wzrósł w prawie wszystkich głównych gospodarkach, a zwłaszcza na rynkach wschodzących – powiedział Wilfried Verstraete, prezes zarządu Euler Hermes.Według raportu polska gospodarka poradzi sobie na globalnych rynkach w przyszłym roku całkiem dobrze. EH przewiduje, ze w 2019 roku polski eksport wzrośnie o 22 mld dolarów (to całkiem przyzwoity wzrost, biorąc pod uwagę, że w 2017 roku nasz eksport wyniósł 231 mld dolarów), co planuje nas w pierwszej trzydziestce przyszłorocznych liderów eksportu. Import do Polski ma wzrosnąć o 25 mld dolarów.