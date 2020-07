Euractiv: umowa ws. planu stymulacyjnego osiągnięta kosztem cięć w budżecie i praworządności

Na zakończonym we wtorek rano szczycie UE w Brukseli doszło do historycznego porozumienia w sprawie programu stymulacyjnego w związku z kryzysem związanym z Covid-19, ale kosztem cięć w budżecie w wielu obszarach i ustąpieniem w kwestii praworządności - pisze portal Euractiv.

Chociaż wielkość całego funduszu została utrzymana na poziomie 750 mld euro, to zmienione zostały proporcje między grantami a pożyczkami, co będzie miało poważne konsekwencje dla kluczowych programów UE, z których część stanowi podstawę obecnych priorytetów Komisji Europejskiej - ocenia Euractiv.

Zastrzega przy tym, że biorąc pod uwagę, iż "kraje oszczędne" wprost sprzeciwiły się utworzeniu funduszu, a zwłaszcza włączeniu bezpośrednich transferów, ostateczną propozycję o wartości 360 mld euro w pożyczkach i 390 mld euro w grantach "można uznać za przyzwoity wynik".

Ale - jak zauważa portal - "diabeł tkwi w szczegółach". Najbardziej dotknięte pandemią koronawirusa Włochy wyłaniają się jako największy beneficjent i mają do wykorzystania 127 mld euro pożyczek i ponad 82 mld euro w grantach. Wszystkie cztery oszczędne kraje również otrzymały większe rabaty.

W pierwotnej propozycji KE, która - jak pisze Euractiv - odegrała raczej bierną rolę podczas szczytu, była mowa o proporcji 500 mld euro na granty i 250 mld na pożyczki. Ponieważ jednak granty były powiązane z kluczowymi programami finansowanymi z budżetu UE, kolejne cięcia będą miały również wpływ na ich wielkość - podaje portal. Naciskając na mniejszą alokację grantów, "oszczędne kraje" podważyły swój własny cel modernizacji budżetu jako całości - ocenia Euractiv.

Jak zauważa, jednym z największych przegranych szczytu jest Fundusz Sprawiedliwej Transformacji, który został zmniejszony z 40 mld euro, jakie proponowała KE, na walkę ze zmianami klimatycznymi do zaledwie 10 mld euro, co pokazuje, jak daleko z agendy w trakcie rozmów spadła polityka dotycząca środowiska.

W ostatecznym porozumieniu ze szczytu podtrzymano założenie, że tylko kraje, które podpisały się pod ogólnounijnym celem neutralności klimatycznej do 2050 r., będą kwalifikować się do finansowania - pisze Euractiv.

Portal zauważa, że fundusz odbudowy ma przeciwdziałać skutkom bezprecedensowej pandemii, ale jedyny instrument mający na celu wsparcie sektora zdrowia został całkowicie odrzucony, a program Horyzont Europa do pobudzenia innowacji, również doznał poważnych cięć. W programie badań i innowacji Horyzont środki skurczą się z 13,5 mld euro do 5 mld euro, a na program inwestycyjny InvestEU zamiast proponowanych 30,3 mld euro będzie 5,6 mld euro.

Euractiv dodaje, że na dalszy plan spadło też finansowanie polityki sąsiedztwa oraz Instrument Wsparcia Wypłacalności, fundusz o wartości 26 mld, którego celem jest wspieranie rentownych firm prywatnych. Szefowa KE Ursula von der Leyen wyraziła żal z powodu zniesienia instrumentu wypłacalności, ale całe porozumienie zawarte na szczycie nazwała "dużym krokiem w kierunku odbudowy" - podaje Euractiv.

Znaczna część sporów na szczycie dotyczyła tego, jak właściwie zarządzać funduszami - tłumaczy Euractiv. W weekend doszło do rozłamu, jak najlepiej rozwiązać wszelkie obawy, które mogą pojawić się, gdy pieniądze zaczną wreszcie napływać. Aby kraje mogły skorzystać z finansowania, będą musiały przedstawić plan reform oparty na zaleceniach europejskich, który zostanie oceniony przez Komisję, a następnie zatwierdzony przez Radę większością kwalifikowaną.

Euractiv odnosi się również do kwestii mechanizmu powiązania funduszy unijnych z praworządnością. Portal pisze, że po kilku rundach negocjacji w ostatecznym porozumieniu "idea powiązania przestrzegania praworządności z płatnościami została mocno osłabiona".

Według źródeł dyplomatycznych Niemcy, Francja, Grupa Wyszehradzka, Łotwa i "kraje oszczędne" zgodziły się w niedzielę na propozycję przygotowaną przez premiera Łotwy Krisjanisa Kariņsa. Tekst ten został przyjęty przez aklamację.

Chociaż pojawia się odniesienie do art. 2 traktatów, w którym zakorzenione są zasady UE, to jest to odniesienie w kontekście "ochrony interesów finansowych UE". Sformułowanie jest również znacznie mniej precyzyjne niż już rozwodniona propozycja szefa Rady Charlesa Michela - pisze Euractiv. I dodaje, że ostateczny kompromis po prostu "podkreśla wagę ochrony interesów finansowych UE" i praworządności oraz proponuje wprowadzenie systemu warunkowości "w celu ochrony budżetu i UE Nowej Generacji".

Euractiv przytacza też wypowiedź szefowej KE, według której porozumienie zawarte na szczycie ma solidne podstawy. Jak powiedziała, w dokumencie zawarte jest "bardzo wyraźne zobowiązanie do przestrzegania praworządności i bardzo wyraźne zobowiązanie do ochrony interesów finansowych Unii".

Euractive odnotowuje również, że prorządowe media na Węgrzech szybko pochwaliły - jak to ujęły - zwycięstwo premiera Viktora Orbana na szczycie, które nie pozwoliło, aby warunkowość praworządności znalazła się w ostatecznym porozumieniu.